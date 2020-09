En comparecencia del Secretario de Salud, senadores de oposición piden renuncia de López-Gatell

Ciudad de México. El secretario de Salud, Jorge Alcocer comparece en estos momentos ante el Pleno del Senado. En su primera intervención el funcionario reconoció que el encuentro con legisladores podría provocar confrontación por lo álgido del tema.

“Estoy consciente de que hoy la discusión se presta para diversos puntos de vista que pueden incluir la confrontación, pero ayudarán de siempre para la reflexión”.

Se refirió en primer lugar al tema del combate al Covid-19.

“El coronavirus nos ha dejado sufrimiento, tristeza, dolorosos fallecimientos, pero también ha fortalecido el amor en las familias, ha demostrado el humanismo y la entrega en los trabajadores de la salud y ha resaltado la conocida fraternidad de nuestro pueblo”.

Dijo que la estrategia siempre fue trabajar en la prevención para evitar la propagación de los contagios por el virus.

“Recibimos el gobierno con 401 hospitales a medio construir y con un déficit de más de 200 mil profesionales de la medicina, en pocos meses reconvertimos, con el apoyo de los gobiernos estatales, de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa Nacional 969 hospitales para atender pacientes con Covid-19. Se logró instalar 32 mil 233 camas y 10 mil 612 con ventiladores, así mismo se contrataron a 47 mil médicos generales, especialistas y enfermeras, y otros trabajadores de la salud. La respuesta gubernamental y social se ha enfocada en el objetivo de salvar vidas, para ello se implementaron medidas sociales de prevención del contagio para disminuir la velocidad de la propagación, tomando en cuenta siempre los derechos y la dignidad humana y evitando el colapso del sistema de salud”.

La respuesta de los legisladores no se hizo esperar y reclamaron fuertemente el fracaso de la estrategia que ha dejado de manera oficial cerca de 80 mil muertes por la pandemia hasta el momento. La senadora de Movimiento Ciudadano, Verónica Delgadillo dijo que la estrategia ha sido un total fracaso y pidió la renuncia del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

“La política de salud que ha seguido este gobierno es un verdadero desastre, ha estado llena de desaciertos, errores y atropellos y de ideas del pasado. Están sacrificando su presente y condenando su futuro. Yo les pregunto, ¿No les da vergüenza saber que México tiene la tasa de mortalidad más alta en el mundo? Mire señor secretario, después del presidente usted es la máxima autoridad sanitaria en este país, por eso le pregunto; porque no hizo nada ante todos los errores y negligencias cometidas por el subsecretario Hugo López- Gatell, o díganos que hizo usted por corregir el rumbo, detener esta tragedia y salvar el mayor número de vidas posibles. Cuántas muertes más valen su renuncia y la renuncia del subsecretario López- Gatell.

En su momento la senadora del PAN, Alejandra Reynoso Sánchez dijo que la estrategia contra la pandemia se ha conducido de manera criminal.

“El gobierno federal anuncia como un logro, ¡ ya hay camas disponibles, ¿acaso porque la estrategia del gobierno federal fue enviarlos a su casa?, llamara a Loctael y tomar paracetamol? Entiendan que van más de 77 mil familias que han perdido a un ser querido, cifra que por cierto, especialistas, expertos, nacionales e internacionales han mencionado que es por mucho, menor a la realidad. Lo que están haciendo con la salud está mal, no es válido, no es ético, no es responsable y eso es un crimen.

Mientras que los de Morena como la senadora, Margarita Valdez aseguraron que la estrategia contra la pandemia ha sido la correcta y que el país va perfectamente bien, además que la comparecencia debe servir para aplaudir al secretario de Salud por su buen desempeño.