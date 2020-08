En proceso de congelar cuentas a familiares de niño que disparó en escuela en Torreón

La Unidad de Inteligencia Financiera está en proceso de congelar las cuentas del abuelo y el padre del niño de 11 años que disparó y mató a su maestra antes de suicidarse en el Colegio Cervantes,en Torreón, Coahuila.



Los primeros datos indican que el flujo de recursos no corresponde a las actividades de las personas investigadas y el resultado será entregado a la Fiscalía de la entidad y General de la República, afirmó Santiago Nieto, al terminar la reunión de la Conago en la Ciudad de México.

“En lo particular encontramos flujos de recursos que no corresponden con la forma usual por parte de la señora Rebeca Jiménez y de los señores José Ángel Ramos, padre e hijo, han generado la investigación correspondiente y se van a presentar los resultados ante la Fiscalía del estado y la Fiscalía General de la República y evidentemente estamos en proceso de congelamiento de cuentas en razón de que vimos flujos de recursos que no corresponden a la actividad de las personas”, subrayó Santiago Nieto.