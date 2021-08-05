En Turquía 187 incendios han arrasado bosques, cultivos y residencias, pero los fuertes vientos encendieron las alertas este miércoles cuando las llamas se acercaron a una central térmica.

Bomberos, policía y habitantes huyeron del lugar, mientras que las llamas se acercaban al perímetro de la central, cerca de la ciudad de Milas.

Responsables locales habían indicado previamente que los tanques de hidrógeno que se utilizan para enfriar la central se habían vaciado y que los habían llenado de agua por precaución. La planta funciona con carbón y petróleo, según explicaron.

Los incendios forestales de Turquía no dañaron las unidades principales de la central eléctrica de carbón Kemerkoy en la parte suroeste del país, dijo el director de comunicaciones del presidente Tayyip Erdogan, Fahrettin Altun, en Twitter este jueves 5 de agosto.

Las unidades principales de la central eléctrica no sufrieron daños graves según el examen inicial que siguió a la evacuación de la instalación", dijo Altun.

La oposición culpa al presidente

La oposición culpa al presidente Recep Tayyip Erdogan de no haber sabido mantener su flota de aviones hidrantes y de haber tardado demasiado en aceptar la ayuda internacional.

El presidente turco Recep Tayyip Erdogan, aseguró que las deflagraciones forestales, contra las que los bomberos de su país combaten desde finales de julio, están "peor que nunca".

"Los incendios de este año nunca habían sucedido en nuestra historia. Este es el brote más grande", dijo el mandatario.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha comparado los incendios registrados en el país con "amenazas terroristas" y ha alertado de que todo el mundo "los padece", como "la pandemia de coronavirus".

Incendios forestales activos

El mandatario ha notificado así que por el momento se han registrado 187 incendios en el país durante los últimos ocho días, 15 de los cuales no han sido apagados. Más de medio centenar de helicópteros y una veintena de hidroaviones han sido desplegados para hacer frente a las llamas.

Muertos y heridos

El sábado pasado el presidente declaró el estado de emergencia ante el avance de las llamas, que han dejado unos 400 heridos.

Alentados por las altas temperaturas y un viento fuerte y seco, los incendios han obligado a miles de turcos y turistas a huir de sus casas y hoteles cerca de las costas del mar Egeo y el Mediterráneo. Ocho personas han muerto a causa de las llamas desde la semana pasada.

Los incendios en Turquía han quemado más de tres veces el área afectada en un año promedio, explicó una agencia de bomberos europea. Los países vecinos también han luchado contra incendios avivados por olas de calor y fuertes vientos.

El Servicio de Monitoreo de la Atmósfera de la Unión Europea dijo que las columnas de humo de los incendios forestales de la región eran claramente visibles a través de imágenes satelitales.

Calor extremo

Las autoridades han citado a la ola de calor extremo que azota el sur de Turquía como la responsable.

Según los expertos, el cambio climático en países como Turquía aumenta la frecuencia y la intensidad de los incendios forestales.

El ministro turco de Agricultura, Bekir Pakdemirli, declaró que las temperaturas en la ciudad de Marmaris, en la región del Egeo, habían alcanzado el récord histórico de 45.5 grados centígrados esta semana.

