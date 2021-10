Con una estatua conmemoran en Londres el natalicio de John Lennon

Una estatua de bronce de tamaño natural de John Lennon se exhibió en la calle Carnaby de la ciudad de Londres, la capital británica, este sábado, para conmemorar el que habría sido el cumpleaños número 81 del líder de Los Beatles, considerada por muchos la banda musical más importante en la historia.

La escultura fue colocada sentada en un banco, con los brazos extendidos y la cabeza inclinada hacia arriba, en el corazón del distrito londinense que llegó a encarnar los “balanceantes sesenta”.

John Lennon. En el que sería su cumpleaños #81.

' Working class hero' , una de sus grandes canciones. #HappyBirthdayJohnLennon pic.twitter.com/3TkUcgARhU — Víctor Pulgarín Restrepo (@VctorPulgarn1) October 9, 2021

“Se siente asombroso. No puedo creer que lo haya conocido.” y “Siento que quiero sentarme, respirar hondo, disfrutar de Londres y disfrutar del día. Un dia encantador”, fue lo que dijeron un par de residentes que paseaban en la icónica zona de la capital británica y decidieron sentarse bajo los brazos del músico.

Llamada “Imagine”, la figura de bronce fue realizada por Lawrence Holofcener en 2009.

La tranquilidad que intenta provocar la figura, trae al recuerdo una entrevista realizada a Lennon en 1972, en la que apuntó qué el y su pareja, Yoko Ono, preferían estar tranquilos en casa cuando no estaban trabajando:

“Simplemente nos gusta estar solos cuando no estamos trabajando. Trabajamos mucho tiempo y eso significa que siempre estamos involucrados con la gente. Pero cuando no estamos trabajando, solo nos gusta estar solos, sentarnos en casa, leer y mirar televisión o lo que sea. Y no ir a fiestas y todo eso”, dijo en aquel entonces el líder de los Beatles.

También te podría interesar:

Erupción del volcán Cumbre Vieja en La Palma, España

Lennon, fue asesinado en Nueva York el 8 de diciembre de 1980.



A finales de la década de 1960, el West End de Londres estaba en el corazón de la cultura pop global emergente que vio a una generación de jóvenes abrazar la música y la moda modernas. Los Beatles eran la banda más famosa de esa época.