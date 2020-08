Exige Arturo Zaldívar a congresos locales a acatar sentencias de SCJN

Cd. de México.-El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldivar, mediante su cuenta de twitter, subrayó que cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dicta una sentencia y establece el contenido obligatorio de los preceptos constitucionales, todas las legislaciones de los estados deberán ajustarse a ello.

Recordó que ha habido ocasiones en las que a pesar de que la corte ha resuelto en algún tema específico, no obstante las personas afectadas han tenido que irse yendo al amparo porque los congresos locales no acatan lo ya establecido por el máximo tribunal.

En un estado constitucional y democrático de derecho, las sentencias del tribunal constitucional definen el contenido y significado de la norma fundamental. Todas las autoridades deberían conducirse conforme a esa interpretación. #SCJN #DDHH pic.twitter.com/nCxDmFH6K9 — Arturo Zaldívar (@ArturoZaldivarL) July 22, 2020

Y concretamente mencionó como ejemplo el tema del matrimonio igualitario que ha sido reiterado de manera reiterada por este tribunal constitucional que limitar el matrimonio entre hombre y mujer es anticonstitucional, no obstante hay legislaturas que por razones político electorales no ajustan sus legislaciones a los que ha establecido la corte, lo que representaría actos en contra de la democracia.

“Y este no es un tema menor, porque cuando la Corte interpreta la Constitución, esa interpretación es lo que dice la Constitución, y aquel que no se ajusta a lo que dice la Constitución y aquel que no se ajusta a lo que dice la constitución está realizando actos en contra de la democracia, del Estado de Derecho y del Estado Constitucional”.