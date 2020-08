Familia LeBarón se reúne con Alfonso Durazo; exigen más seguridad en su región

Ciudad de México.-La familia LeBarón se reunió en privado este medio día con el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, para pedir mayor seguridad ante una serie de amenazas de muerte en contra de habitantes de su comunidad en la zona fronteriza de Chihuahua y Sonora, donde imperan los grupos de la delincuencia organizada, denunciaron.

En una improvisada conferencia de prensa a la salida de la SSPC, frente al número 947 de la avenida Constituyentes, la familia LeBarón aseguró que sostuvieron la plática con el funcionario por espacio de 45 minutos, quién se comprometió a actuar de inmediato.

Julián LeBarón aclaró que no piensan en crear grupos de autodefensas porque no quieren anarquía en la zona, pero pidieron una nueva policía, una especie de Guardia Nacional, pero local en el municipio, ya que no confían en la actual corporación, ya que aseguran que muchos elementos están involucrados en la delincuencia.

Anunciaron que mañana tendrán una reunión en la Fiscalía General de la República, para saber cómo van las investigaciones sobre el multihomicidio de su familia, y sobre la posible captura de mas involucrados, ya que hasta el momento sólo se tiene a una persona procesada por el crimen, pese a que se anunció que había más de 100 involucrados en los hechos y que dispararon más de 3 mil cartuchos.