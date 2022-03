¡Me está rompiendo el corazón! Habla mamá que entregó a implicado en riña del estadio Corregidora

Querétaro, Querétaro.- En un video en redes sociales, la Fiscalía de Querétaro presentó el testimonio de la mamá que llevó a su hijo ante las autoridades tras su presunta participación en la riña del estadio Corregidora de Querétaro que dejó 26 lesionados.

Aunque no dan a conocer su nombre, la mujer narra cómo fue el primer contacto con las autoridades: “Ayer fueron a catear mi casa. Él no estaba en mi casa. Pues me dijeron que, los policías, me dijeron que lo más opcional es que si él se comunicaba conmigo, pues que lo entregara para bien pues de él, y bien de nosotros.”

A continuación, la mujer explica: “Entonces, pues él llegó hace rato. Platiqué con él, entonces yo le dije; sabés qué, le digo, las cosas están así. Vámonos. Te voy a llevar a la Fiscalía. No me dijo nada. Los aceptó todo, me dijo que sí. Aquí estamos, aquí esto yo”.

La madre del presunto implicado en la riña del estadio La Corregidora de Querétaro conminó a acudir a las autoridaes a las personas que tengan datos sobre la identidad y ubicación de los responsables de la violencia en el estadio. “Pues ahora sí que cada persona que tenga datos que sirvan aquí para la Fiscalía, pues para nuestros hijos o hijos propios de las personas que a lo mejor están aquí, pes que se acercaran como lo hice yo”.

Por último aseguró:

Me está rompiendo el corazón. Estoy deshecha, pero no hay de otra. Aquí esto, y esto con él.

Los detenidos por la riña en el estadio la Corregidora

La tarde de este 8 de marzo fueron cumplimentadas cuatro órdenes de aprehensión más por la la investigación iniciada por los hechos ocurridos en el partido Querétaro vs Atlas en el estadio La Corregidora de Querétaro.

En total ya suman 14 órdenes de aprehensión cumplimentadas. Las detenciones se realizaron en los municipios de Querétaro, Colón y El Marqués.

Las autoridades puntualizaron que estos, tan solo fueron los principales agresores, y por parte de los hospitalizados, 19 accedieron a presentar cargos en contra de dichos sujetos por lo que la investigación por homicidio en grado de tentativa sigue su curso hasta dar con todos los implicados.