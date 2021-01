Alerta en Holanda por nueva enfermedad que podría ser transmitida por cabras

De acuerdo con investigadores holandeses, hay una alerta por el aumento de los casos humanos de neumonía en lugares cercanos a granjas de cabras; advierten que podría deberse a una enfermedad zoonótica aún no identificada.

Los estudios realizados sobre el tema manifiestan que el riesgo de contraer neumonía aumenta entre un 20% y un 55% para las personas que viven cerca de granjas de cabras.

Cuanto más cerca de las granjas estén los humanos, mayor es el riesgo de contraer la enfermedad respiratoria.

“El análisis indica que el mayor riesgo se observa en un radio de 1 a 1.5 km”, dice Dick Heederik, experto en riesgo de enfermedades entre humanos y animales en una investigación que se publicó en el diario británico The Guardian.

Además, esta no es la primera vez que una enfermedad respiratoria con alta afectación humana es asociada a las granjas de estos animales, también preocupa particularmente a la industria ganadera holandesa que en las últimas dos décadas viene en auge.

Hace unos 13 años otra enfermedad comnezó a ser descubierta en el ganado, gracias a los resportes de los granjeros que comenzaron a notar una tasa ligeramente mayor de abortos espontáneos en las cabras de las granjas lecheras al sur del país.

Ahora, el nuevo brote de neumonía pone en alerta a los criadores de cabras y a los científicos holandeses. Los efectos en los humanos varían, algunas personas no presentan síntomas y otras desarrollan fiebre, escalofríos, fatiga y dolor muscular.

Los científicos siguen indagando la relación de la neumonía con la ‘fiebre Q’, que activó las alertas hace 13 años en el ganado de los granjeros.

“Podría ser que desde el brote de fiebre Q las personas que viven cerca de granjas de cabras sean más rápidas en acudir al médico”, dice Johanna van der Giessen, microbióloga veterinaria del Instituto Nacional Holandés de Salud Pública y Medio Ambiente.

“Ahora estamos buscando una causa y dado que no hay fiebre Q y no hay tanta evidencia de que esté relacionada con las partículas finas de polvo, nuestra hipótesis es que podría tratarse de una nueva enfermedad zoonótica, pero realmente no lo sabemos. saber “.