Negin Afshar, de 16 años, conduce una motocicleta en las carreteras de tierra de Afganistán, lo que demuestra que las mujeres afganas también pueden ser rudas y duras en un país donde la desigualdad está aumentando, la joven es referente del motocross en su pueblo natal.

La adolescente comenzó a practicar este deporte hace como un año, después de haber competido por Afganistán en atletismo cuando era más pequeña. Desde entonces, comenzó sus entrenamientos en almacenes y casas particulares, usando un casco blanco y traje de moto negro con rojo.

Afshar comentó que sintió una gran atracción por el motocross cuando vio a los hombres realizarlo, fue esa razón por la que decidió seguir en el deporte para inspirar a mujeres afganas a demostrar que también pueden hacerlo, a pesar de que sea difícil.

Negin Afshar, puede ser cualquier fanática del motocross en el mundo, pero ella vive en Kabul, y los resultados de los esfuerzos de paz con los talibanes pueden llevar a nuevas medidas políticas y restricciones a las mujeres que participan en deportes, y poner fin a su pasión.

A pesar del escenario político, la chica promesa del motocross, no piensa darle final a su pasión, argumentando que, si Dios quiere, estas restricciones a los derechos de las mujeres después del posible regreso de los talibanes no se detendrán, porque su gobierno no perderá.

La cuestión más importante que se debe plantear con los talibanes es la libertad y los derechos de las mujeres afganas, y si ellos quieren violar sus derechos, los enfrentarán y resistirán. No piensa dejar su país, quiere quedarse ahí y servir a su tierra.

Su madre, Frishta Afshar, es la jefa del Comité de Mujeres de la Federación Nacional de Motocicletas de Afganistán. Ella y su madre lucharán para que en un futuro no le sea difícil a ella, ni a otra joven más de alcanzar sus sueños.