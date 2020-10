VIDEO: #Lady40Pesos no paga corte de cabello y ataca a la estilista

Una mujer, quien ha sido apodada como #Lady40Pesos, fue grabada en video mientras insultaba y se negaba a pagarle un corte de cabello a la estilista; de acuerdo con la discusión, la acompañante de la agresora no quedó satisfecha con su cambio de look por lo que comenzó a defenderla y decirle que no pagara nada.

Según la información recibida, se dijo que los hechos se dieron en Morelia, Michoacán, y todo se desató cuando la mujer no quiso pagar el servicio que recibió por parte de la empleada de la estética.

“Lady 40 pesos” le comentó a la mujer que se encargó del corte, que no estaba tratando con bebés y le advirtió a otro de los clientes que tuviera mucho cuidado y que no le fueran a cortar una oreja.

Surge #Lady40pesos en Michoacán; se negó a pagar un corte de pelo y ofende a una estilista. #HechosAMpic.twitter.com/rTo0ErqMW0 — Hechos AM (@HechosAM) October 26, 2020

A pesar de que no iba a recibir la paga, la estilista le dijo que estaba bien sino le pagaba los 40 pesos y que no se iba a morir por ese dinero; la mujer comenzó a insultarla más al escuchar la respuesta de la joven.

Con insultos como: “la que se muere de hambre eres tú porque eres empleada” o “de gata no pasas”, “Lady 40 pesos” se iba acercando cada vez más a la estilista hasta llegar al punto donde comenzó a golpearla.

El hombre que estaba grabando la discusión, se metió entre las dos mujeres para evitar que se siguieran golpeando y tratar de que la agresora abandonara el lugar para que los demás clientes fueran atendidos por la chica.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la mujer que se ha ganado este apodo, y también de la empleada del salón de belleza.