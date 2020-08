Legisladoras del PAN toman la tribuna en el Senado. Se oponen al extraordinario

Ciudad de México. La sesión del Senado estaba a punto de iniciar cuando algunas senadoras subieron a la tribuna con pancartas para interrumpir los trabajos legislativos. En ese momento la Presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández dijo que no había condiciones para el desarrollo de la sesión y abruptamente puso fin al inicio de la misma. En conferencia de prensa minutos antes, el coordinador de los senadores del PAN, Mauricio Kuri dijo que votaron en contra del periodo extraordinario por no estar de acuerdo en que se niegue la mayoría encabezada por senadores de Morena en discutir el Ingreso Básico Universal.

“Votamos en contra de esta sesión extraordinaria porque Morena una vez más no quiso que se discutiera el Ingreso Básico Universal para apoyar a las familias, en estos momentos tan críticos. Es una cuestión de empatía, de sensibilidad y por supuesto de solidaridad. Organizaciones como la ONU, como la CEPAL, economistas, especialistas lo recomiendan como una herramienta para enfrentar la crisis. Son más de 47 países alrededor del mundo que ya están dando apoyos directos a las familias, pero no solo a los desempleados, también a los empleadores a las dueñas y los dueños de los micro negocios, las tienditas de la esquina la estética, el taller mecánico, la papelería, apoyarlos a ellos es proteger los empleos. No tenemos una vacuna contra el Covid-19, pero si podemos tener una vacuna contra la pobreza que sería el Ingreso Básico Universal y apoyar a los microempresarios”.

Mientras las negociaciones siguen para que se permita el inicio de la sesión, la tribuna sigue tomada hasta este momento. .