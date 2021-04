“Let There Be Neon”, casi 5 décadas de vida y luz en Nueva York

“Let There Be Neon” es una tienda ubicada en la ciudad de Nueva York, que ha estado haciendo letreros de luz neón desde 1972.

El neón brillante llena la tienda de más de 1,000 metros cuadrados en el bajo Manhattan.

Todo el arte y los letreros están hechos por las manos de sus trabajadores.

“Let There Be Neon” cumple 50 años dando luz. REUTERS

Entonces, ¿qué es el neón?

“El neón es un tubo luminoso que cuando la electricidad está energizando el tubo, el tubo se enciende”, dijo el propietario de Let There Be Neon, Jeff Friedman. “Hay un gas dentro del tubo, que es neón. El neón es rojo cuando está encendido, el color puro del neón. Pero también usamos argón, que es azul, y al combinar los diferentes gases con diferentes colores de vidrio o fósforo dentro del tubo , así es como obtenemos los diferentes colores. El neón es puro, está hecho a mano, está hecho con vidrio, es reciclable ".

Casi 5 décadas de luz

La empresa de casi 50 años fue fundada por el artista Rudi Stern. Friedman se incorporó en 1977 y es propietario del lugar desde 1990.

“Let There Be Neon fue fundada en 1972 por Rudi Stern. Rudi era un artista de la luz, un documentalista, un pintor, un filósofo, todo. Estaba completamente loco y lo amamos y lo odiamos al mismo tiempo. Así que el año que viene, 2022, Let There Be Neon celebra su 50 aniversario, lo cual es bastante loco en lo que a nosotros respecta”, dijo Jeff Friedman.

Los letreros brillantes en colores del arco iris iluminan la tienda, mientras los dobladores de vidrio dan forma a los tubos en letras y diseños, llenándolos con neón o gas argón para crear diferentes colores.

A lo largo de las décadas, otras formas de iluminación, como los LED, fueron más baratas de hacer y los letreros de neón cayeron en desgracia, pero no para Let There Be Neon.



“Antes de COVID, estábamos haciendo más neón que nunca”, dijo Friedman. “Cuando llegó el COVID, fue como si los cigarrillos se hubieran dejado encendidos en los ceniceros. Lento pero seguro, a medida que la gente comenzó a sentirse más segura en el mundo tal como lo conocemos, con suerte eso continuará, la cantidad de trabajo que estamos obteniendo ha aumentado constantemente de nuevo. Quiero decir, no está cerca de donde estaba antes de COVID, pero las luces están encendidas, existimos, sobrevivimos “