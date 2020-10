Llama CDHCDMX a garantizar recursos suficientes para que organismos de Derechos Humanos cumplan con su trabajo

Cd. de México.- La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad de México Nashieli Ramírez Hernández dijo que entre los retos que presenta la actual pandemia está el de que los organismos públicos, como el que ella representa, tengan los recursos económicos y materiales suficientes para realizar su trabajo.

“La presencia de equipos especializados en las acciones que realizamos, la sostenibilidad de las acciones de protección y defensa de los Derechos Humanos requieren de recursos. Asegurar la autonomía entre sus diversas expresiones también la presupuestal. Esto implica responsabilidad, honestidad y transparencia en el gasto sin duda, al mismo tiempo que supone garantizar los recursos suficientes para continuar con el cumplimiento de nuestro mandato constitucional en las situaciones ordinarias y en las extraordinarias como las que estamos enfrentando y las que en un futuro inmediato estaremos enfrentando”.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Rosario Piedra Ibarra dijo que ante la pandemia se deben respetar los Derechos Humanos de todos incluso de aquellos que en el pasado habían sido históricamente vulnerados como el de las mujeres y que en el actual gobierno han sido respetados.

“Tenemos en México saldos pendientes saldos pendientes con las mujeres que es un grupo vulnerable y que hemos visto ahora como hay protestas que en otras ocasiones no se habían dado y no porque antes no existiera esta violación, esta carencia de atención a sus demandas, sino porque teníamos gobiernos represivos. Y ahora en este nuevo gobierno, bueno, la libertad de expresión afortunadamente, la libertad de manifestación y todo lo que había estado ahí guardado y no había sido atendido pues está fluyendo”.

Esto se dijo durante la inauguración del Congreso Nacional “Los Derechos Humanos ante el contexto por COVID-19", organizado por la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos y la CDHCDMX.