Muertos aumentan a 1, 297 tras terremoto en Haití

PUERTO PRÍNCIPE, 15 ago (Reuters) - El número de muertos porel devastador terremoto de magnitud 7.2 que sacudió Haití se elevó a 1.297 el domingo, cuando países vecinos se apresurabanen enviar ayuda y los equipos de rescate luchaban por encontrarsobrevivientes enterrados bajo los escombros antes de quetormenta tropical llegue a la nación caribeña.

15.08.2021:. #Haïti #Séisme #Miseàjour| le bilan partiel de la journée du séisme du 14 août 2021 s’élève désormais à 1297 morts‼️



✅ 1054 dans le Sud

✅ 122 dans les Nippes

✅ 119 dans la Grand’Anse

✅ 2 dans le Nord-Ouest#Haïti pic.twitter.com/wCX67xgqBV — Pwoteksyon sivil (@Pwoteksyonsivil) August 15, 2021

El sismo destruyó cientos de casas y edificios en una paísque se recupera aún de otro terremoto de hace 11 años y viveagitada tras el asesinato de su presidente el mes pasado.

El suroeste de Haití fue el más afectado, sobre todo laregión de la ciudad de Les Cayes y sus alrededores. La Agenciade Protección Civil de Haití dijo que el número de víctimas deldesastre aumentó a 1.297 y que los hospitales que aúnfuncionaban lidiaban para tratar con unas 5.700 personas heridasregistradas hasta el momento.

El desafío que enfrenta el país se ha visto exacerbado porla pandemia de coronavirus, las dificultades económicasagravadas por la feroz violencia de las pandillas y la crisispolítica que se ha apoderado de la atribulada nación después delasesinato del presidente Jovenel Moise el 7 de julio.

People stand in front of a collapsed building following an earthquake, in Les Cayes, Haiti, in this still image taken from a video obtained by Reuters on August 14, 2021. REUTERS TV via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT.|REUTERS TV/via REUTERS

Iglesias, hoteles, hospitales y colegios quedaron gravementedañados o destruidos, mientras que los muros de una prisión seresquebrajaron por los violentos movimientos sísmicos queconvulsionaron Haití.

En Les Cayes, ciudad costera de unas 90.000 personas, losrescatistas con cascos rojos y overoles azules sacaron cadáveresde las ruinas de un edificio, mientras una excavadora mecánicaamarilla ayudaba a remover los escombros.

"Debemos trabajar juntos para brindar respuestas rápidas yefectivas a esta situación extremadamente grave", dijo el primerministro de Haití, Ariel Henry, que se desplazó a Les Cayes.

Países cercanos, incluidos República Dominicana y México, seapresuraron a enviar por aire y a través de la fronteraterrestre de Haití alimentos y medicinas que se necesitabandesesperadamente.

Estados Unidos envió suministros vitales y desplegó unequipo de 65 personas para realizar labores de búsqueda yrescate con equipos especializados, dijo Samantha Power,administradora de la Agencia para el Desarrollo Internacional.

En el Vaticano, el Papa Francisco instó a las naciones aenviar ayuda rápida. "Que la solidaridad de todos alivie lasconsecuencias de la tragedia", dijo a los peregrinos y turistasen su bendición dominical en la Plaza de San Pedro.

Sin embargo, el gobierno apeló a las organizaciones de ayudapara que no establezcan campamentos improvisados y les pidiótrabajar a través del Ministerio de Planificación, en unaparente intento de evitar los errores cometidos tras eldevastador terremoto de 2010 que mató a decenas de miles depersonas.

Muchos haitianos dijeron que pasaron la noche del sábadodurmiendo al aire libre, traumatizados por los recuerdos delterremoto de magnitud 7 de 2010, que golpeó mucho más cerca dela capital, Puerto Príncipe.

En el aeropuerto de Puerto Príncipe, trabajadores de ayudahumanitaria internacionales, médicos y rescatistas esperan paraabordar vuelos a Les Cayes. Un helicóptero de la Guardia Costerade Estados Unidos transportó a los heridos.

Las operaciones de rescate se complicarán con la llegada dela tormenta tropical Grace, que golpeará Haití el lunes confuertes precipitaciones. También es posible que haya marejadasciclónicas, dijo el Centro Nacional de Huracanes de EstadosUnidos (NHC).

"Nos estamos preparando para la tormenta tropical Grace",dijo a Reuters Chandler, de la Agencia de Protección Civil.Miles de personas durmiendo en las calles se verían expuestas alas lluvias torrenciales en medio de un creciente riesgo deenfermedades transmitidas por el agua, agregó.

Imágenes publicadas en las redes sociales mostraron a losresidentes metiendo sus manos en estrechas aberturas en pilas demampostería derrumbada para sacar a personas bajo los escombrosde las paredes y los techos desplomados.

El acceso a las áreas más afectadas era complicado por undeterioro de la seguridad que ha dejado las carreteras de accesoclave en partes de Haití en manos de bandas, aunque informes noconfirmados en las redes sociales sugirieron que dejarían pasarla ayuda.