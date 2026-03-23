Brutal ataque en Queens: Atacan a madre mexicana rumbo al trabajo (VIDEO)

Un acto de violencia estremeció a la comunidad en el distrito de Queens, en la ciudad de Nueva York, luego de que una cámara de videovigilancia registrara el momento en que la inmigrante mexicana Lisette Ramales fue atacada con un arma blanca mientras esperaba el autobús.

La agresión ocurrió por la mañana, justo cuando la mujer, de 29 años y madre de tres hijos, salió de su vivienda con dirección a su lugar de trabajo. En las imágenes se observa cómo un hombre vestido completamente de negro y con el rostro cubierto se aproxima a la víctima antes de que lograra cruzar la calle.

VIDEO: Ataque a mujer en NY; así fue el momento exacto

El video evidencia la brutalidad del ataque: el agresor apuñaló a la mujer por la espalda sin previo aviso. Tras un primer momento, el sujeto se aleja brevemente, pero regresa segundos después para continuar con la agresión de manera directa, incrementando la gravedad de las lesiones.

La difusión de la grabación resultó clave para avanzar en el caso. Gracias a las imágenes, el rostro del presunto responsable fue identificado en calles de la misma ciudad, lo que derivó en su posterior entrega ante las autoridades.

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NYPD DIFUNDE VIDEO DEL SOSPECHOSO EN APUNALAMIENTO

Madre de tres hijos atacada sin motivo en Queens.



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La NYPD liberó nuevo video del sospechoso que apuñaló múltiples veces a Lisette Ramales, de 29 años y madre de tres hijos,… pic.twitter.com/UVwcxod3Nh — ULTIMAHORAENX (@ULTIMAHORAENX) March 18, 2026

Agresor de migrante mexicana se entregó

El joven, identificado como Luis Emmanuel Valencia Ponce, de 18 años, acudió voluntariamente a una estación de policía, donde reconoció su participación en los hechos. De acuerdo con su declaración, el ataque fue cometido de forma aleatoria y bajo los efectos de sustancias.

Tras su detención, fue puesto bajo custodia de las autoridades, quienes iniciaron el proceso penal correspondiente en su contra.

¿Cuál es el estado de salud de la mexicana atacada en NY?

Paramédicos atendieron a la mujer en el lugar y posteriormente la trasladaron a un hospital cercano, donde médicos lograron estabilizarla. El parte médico indica que presenta heridas de gravedad en la espalda y en una mano, además de laceraciones profundas y varias costillas fracturadas a consecuencia de la agresión.

Por su parte, el sistema judicial de Nueva York determinó que el acusado sea procesado como adulto. Enfrenta cargos por intento de homicidio y agresión agravada, mientras permanece bajo estricta custodia a la espera de que avance su situación legal.