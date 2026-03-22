Adolescente dispara a su mamá policía en Argentina en la cabeza

Un adolescente de 15 años de edad en Argentina tuvo una acalorada discusión con su madre, una mujer policía de la ciudad de Santa Fe, lo que la dejó gravemente herida y perdió la vida.

El atentado sucedió en la casa de la oficial Rosalía Yamila La Roza, cabo primera de la policía de Santa Fe, el sábado 21 de marzo de 2026, alrededor de las 18 horas. La agente disfrutaba de su día de descanso cuando sostuvo una fuerte pelea con su hijo.

El joven llamó inmediatamente a una ambulancia del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias. Los paramédicos trasladaron a la agente al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez de Rosario. Allí, los médicos diagnosticaron una herida de arma de fuego en el cráneo con pérdida de masa encefálica. La cabo entró en estado crítico; los doctores la intubaron, pero no lograron reanimarla. Poco después, confirmaron su fallecimiento.

Adolescente bajo custodia de su padre policía: ¿disparo intencional o accidente mortal?

La Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe realizó peritajes en el lugar del crimen. Los efectivos levantaron rastros clave para reconstruir la mecánica del homicidio y buscan determinar si el disparo resultó intencional o accidental, y si el arma era la reglamentaria perteneciente a la agente.

Fuentes policiales confirmaron que el padre del menor, expareja de la víctima, cumple funciones en la Policía de la Provincia de Santa Fe. El adolescente quedó detenido y bajo custodia de su padre mientras avanzan los peritajes.

Justicia interviene en homicidio policial: incógnitas que sacuden a Santa Fe

La Justicia esclarece las circunstancias del crimen y evalúa el grado de responsabilidad del adolescente. En la investigación participan la Policía de Investigaciones de Santa Fe y el fuero de responsabilidad penal de la provincia. Este caso genera conmoción en la región por involucrar a dos efectivos policiales en un drama familiar fatal.

