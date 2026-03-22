A 21 días del cierre del Estrecho de Ormuz, Trump amenaza con estas acciones contra Irán si no lo reabre el 23 de marzo

Han pasado 21 días desde que estalló la guerra el 28 de febrero y el Estrecho de Ormuz sigue bajo presión. En ese paso marítimo, por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo y gas del mundo, el tránsito continúa alterado en medio de la tensión entre el régimen iraní y la administración de Donald Trump.

El conflicto dejó de concentrarse solo en el frente militar. La navegación comercial en el Golfo Pérsico se mantiene bajo amenaza y el Estrecho se ha convertido en uno de los puntos más sensibles.

La guerra en Medio Oriente vuelve a sacudir al petróleo tras escalada entre Estados Unidos, Irán e Israel

La amenaza no es menor. Trump dejó claro que, si Teherán no reabre el paso en el Estrecho de Ormuz, Washington responderá con acciones directas contra infraestructura estratégica iraní.

Este mensaje lanzó Donald Trump sobre el Estrecho de Ormuz

Donald Trump advirtió este sábado 21 de marzo de 2026 que Irán debe reabrir el Estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas. De no hacerlo, amenazó con atacar plantas eléctricas iraníes.

La advertencia del mandatario colocó al 23 de marzo como la fecha límite marcada por Washington en esta nueva escalada.

¿Cuántos días lleva cerrado el Estrecho de Ormuz y cómo ha afectado al petróleo?

Desde el 28 de febrero y hasta el 21 de marzo, el Estrecho de Ormuz acumula 21 días bajo una disrupción severa.

La crisis ha impactado una de las rutas energéticas más importantes del mundo. Por ese paso circula cerca de 20% del petróleo y del gas natural licuado global, por lo que cualquier interrupción se refleja en el mercado energético.

El conflicto también ha obligado a productores del Golfo Pérsico a buscar rutas alternas para exportar crudo, mientras el nerviosismo en torno al suministro mantiene presión sobre los precios.

¿Quienes pueden cruzar por el Estrecho de Ormuz?

En medio de la crisis, el tránsito por el Estrecho de Ormuz no se ha detenido por completo, pero sí ha quedado restringido.

Se ha permitido el paso de algunas embarcaciones vinculadas a países como Irán, China e India, mientras que el acceso se mantiene limitado para Estados Unidos y sus aliados, de acuerdo con la postura sostenida por Teherán.

Algunos países han descartado participar en operaciones para desbloquear la zona, mientras otros analizan posibles acciones.

A tres semanas del inicio de la guerra, el Estrecho de Ormuz sigue en el centro de la crisis, con el comercio energético bajo presión y una tensión que no ha mostrado señales de disminuir.