Donald Trump endurece la persecución de migrantes; amenaza con operativos de ICE en estos lugares

Donald Trump volvió a endurecer su discurso contra los migrantes. Esta vez no habló de muros ni de promesas de campaña: lanzó una amenaza directa que incluye operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y dejó claro que quiere llevar su ofensiva migratoria a nuevos espacios.

El mensaje no pasó desapercibido porque sonó a advertencia. En medio de una nueva disputa política en Estados Unidos, el mandatario apostó otra vez por el lenguaje de fuerza y presión para colocar a los migrantes en el centro de su política de seguridad interna.

Con eso, el presidente dejó ver que su estrategia sigue siendo la misma: empujar una política más agresiva contra los migrantes y presentarla como respuesta a una crisis en el país.

Estos son los lugares donde Trump amenaza con operativos de ICE

Después de subir la tensión, Donald Trump aterrizó su amenaza en un punto muy específico: los aeropuertos de Estados Unidos. Reuters informó que advirtió con desplegar agentes de ICE ahí a partir del lunes si los demócratas no aprueban financiamiento para la seguridad aeroportuaria.

Los aeropuertos no son cualquier espacio: son puntos de entrada, salida, revisión y vigilancia por los que pasan millones de personas. Llevar ahí a una agencia asociada con detenciones y deportaciones hace que la amenaza se sienta más cercana y visible.

Donald Trump también planteó que los agentes se enfocarían en migrantes indocumentados, en medio de la crisis por falta de personal de seguridad y largas filas en terminales aéreas.

¿Qué es lo que hay detrás de esta amenaza?

Actualmente hay un cierre parcial que afecta al Departamento de Seguridad Nacional. Ese choque político ha golpeado a la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), agencia encargada de los filtros de seguridad en aeropuertos, donde miles de empleados siguen trabajando sin pago; se han reportado ausencias, renuncias y retrasos.

El cierre lleva 36 días y la falta de personal ya está alterando operaciones en terminales del país. Incluso se advirtió sobre posibles cierres en aeropuertos pequeños si la crisis se prolonga.

Trump convirtió el problema operativo en una oportunidad política: presentar al ICE no solo como una agencia migratoria, sino como instrumento de respuesta frente al caos.