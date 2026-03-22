Explosión de gas natural provoca el colapso de dos edificios en Estambul, Turquía

Dos edificios colapsaron en Estambul, Turquía, lo que dejó al menos dos personas atrapadas entre los escombros, de acuerdo con las autoridades locales. El desastres ocurrió debido a la explosión causada por gas natural.

Operativo de rescate: Siete personas extraídas de los escombros

Los equipos de emergencia lograron rescatar a siete personas de los escombros y los trasladaron a hospitales. Hasta el momento no hay reporte de personas muertas por este incidente.

La televisora estatal TRT reportó que una octava persona fue rescatada y enviada a un hospital. Uno de los edificios colapsados tenía dos pisos y la segunda construcción sólo tenía un nivel.