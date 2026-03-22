Murió en un incendio junto a sus hijos: Conmoción tras fallecimiento de reportera Jessi Pierce

La reportera deportiva Jessi Pierce murió en un incendio registrado la madrugada del 21 de marzo en su casa en White Bear Lake, Minnesota ; junto a ella fallecieron sus tres hijos menores, en un hecho que conmocionó a la comunidad del hockey en Estados Unidos.

El incendio fue reportado por vecinos alrededor de las 5:30 de la mañana, luego de que las llamas comenzaran a salir por el techo de la vivienda; cuando los equipos de emergencia llegaron, la casa ya estaba completamente envuelta en fuego, sin posibilidad de rescate.

Así ocurrió el incendio donde murió la reportera Jessi Pierce

De acuerdo con autoridades locales, el incendio se convirtió en una emergencia mayor en cuestión de minutos; la estructura ya estaba colapsada cuando los bomberos ingresaron.

Dentro de la vivienda fueron encontrados sin vida la reportera Jessi Pierce, de 37 años, sus tres hijos, de 12, 8 y 3 años, y la mascota familiar. Hasta ahora, las causas del incendio siguen bajo investigación.

La reacción de la NHL tras la muerte de la reportera

La Liga Nacional de Hockey (NHL) confirmó el fallecimiento y emitió un mensaje público de condolencias.

"Toda la familia de la Liga Nacional de Hockey envía sus oraciones y más sentidas condolencias a la familia Pierce por el fallecimiento de Jessi Pierce y sus tres hijos pequeños", detalló en redes sociales.

El equipo Minnesota Wild, al que cubría la reportera, también expresó su pesar y la describió como una persona cercana, comprometida y profundamente dedicada a su entorno.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡EMERGENCIA CRIMINAL! SUJETOS USABAN AMBULANCIA PARA ASALTAR Y SECUESTRAR EN COLOMBIA

¿Quién era Jessi Pierce, la reportera que murió en el incendio?

Jessi Pierce fue una reportera con más de una década de trayectoria en la cobertura de la NHL; durante 10 temporadas trabajó con NHL.com siguiendo de cerca al Minnesota Wild, el equipo de su ciudad.

Además de su trabajo en medios, participaba como conductora en un podcast especializado en hockey, donde había construido una comunidad sólida dentro del deporte.

Sus colegas la recuerdan como una presencia constante en la cabina de prensa, siempre cercana a jugadores, entrenadores y aficionados.