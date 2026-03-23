Cuba responde a Trump: está lista ante posible ataque de Estados Unidos en plena crisis

Cuba aseguró que está lista ante cualquier posible ataque de Estados Unidos, luego de que Donald Trump afirmara que sería "un honor" tomar la isla; el señalamiento ocurre en medio de la crisis energética que enfrenta el país por el bloqueo petrolero .

La declaración fue hecha por el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, quien aclaró que no ven probable un escenario militar, pero advirtió que sería un error no prepararse ante cualquier riesgo.

Cuba se prepara ante un posible ataque, aunque lo ve poco probable

El funcionario explicó que la isla mantiene una postura histórica de defensa; no porque espere un ataque inmediato, sino porque forma parte de su estrategia nacional.

Insistió en que no existe una justificación para una agresión de Estados Unidos, pero dejó claro que el país no puede ignorar el contexto político actual.

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Trump eleva el tono en medio de la crisis en Cuba

Las declaraciones del presidente estadounidense reactivaron la tensión; en plena crisis energética, Trump habló abiertamente sobre la posibilidad de tomar Cuba.

El comentario ocurre mientras el bloqueo petrolero complica el suministro de combustible en la isla, afectando su economía y servicios básicos.

Estados Unidos descarta preparativos militares

Pese al discurso político, autoridades estadounidenses han señalado que no hay operaciones activas para una invasión.

Mandos militares han aclarado que no se realizan ejercicios con ese objetivo, lo que reduce la posibilidad de un ataque en el corto plazo.

Cuba cierra la puerta a cualquier cambio de gobierno

En paralelo, La Habana dejó claro que no negociará su estructura política. El viceministro aseguró que cualquier intento de imponer cambios desde Estados Unidos está fuera de discusión.

"Históricamente, nuestro país ha estado preparado para movilizarse como nación en su conjunto ante una agresión militar. No creemos que sea algo probable, pero seríamos ingenuos si no nos preparáramos", declaró De Cossio en el programa "Meet the Press" de la NBC, en declaraciones emitidas el domingo.

"No vemos por qué tendría que ocurrir, y no encontramos justificación alguna"; según algunos informes, la administración Trump estaba intentando destituir al presidente cubano Miguel Díaz-Canel .