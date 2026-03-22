“Están preparados": Cuba asegura que sus fuerzas armadas se están preparando ante una posible agresión militar de Estados Unidos

La tensión entre Cuba y Estados Unidos ha escalado a niveles considerablemente altos tras la presión del gobierno de Donald Trump contra la dictadura de Miguel Díaz-Canel.

Mientras el presidente estadounidense endurece su retórica y habla de tener el "honor" de tomar el control de la isla, el gobierno cubano ha respondido con una mezcla de desafío y cautela. Carlos Fernández de Cossio, viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, dejó claro este fin de semana que, aunque ven poco probable un ataque militar directo estadounidense, ingenuo de su parte no estar listos para defenderse.

El viceministro de Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, aseguró que las fuerzas armadas del país se preparan ante una eventual agresión militar por parte de Estados Unidos pic.twitter.com/GzEhewytTp — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) March 22, 2026

"No somos ingenuos": Así respondió Cuba ante un posible ataque de Estados Unidos

En una entrevista para una cadena estadounidense, Fernández de Cossio dijo comentó que Cuba se está preparando para cualquier situación que involucre a la armada de los Estados Unidos.

Aunque el alto mando militar estadounidense ha dicho a sus legisladores que no están ensayando una invasión, las palabras de Trump sobre "tomar Cuba" han puesto a las milicias de la isla en guardia. Para el diplomático cubano, no hay justificación para un ataque, pero que deben estar preparados para lo peor, incluso si las pláticas diplomáticas siguen en marcha.

El régimen de Cuba no se negocia con Estados Unidos

Uno de los puntos más tensos de las conversaciones actuales es la estructura del gobierno cubano. Ante los rumores de que la administración Trump busca la salida de Miguel Díaz-Canel, De Cossio mencionó que un cambio de régimen está "absolutamente fuera de la mesa".

El mensaje para la Casa Blanca es que pueden hablar de petróleo, de comercio o de crisis, pero que la naturaleza del sistema comunista no es moneda de cambio.

Crisis energética en Cuba prolonga la agonía para ciudadanos

Mientras los políticos discuten sobre soberanía y militares, la realidad en las calles de Cuba es devastadora. El bloqueo petrolero ha agudizado los apagones prolongados que ya son parte de la rutina.

La crisis no es algo que se lea en los periódicos; es algo que se sufre en las piernas y en el estómago.

El fin de los subsidios de Venezuela revelan incapacidad de Cuba

Durante años, Cuba maquilló su incapacidad para producir lo propio gracias a los subsidios de petróleo que llegaban de Venezuela. Ese apoyo, que resolvía el 30% de las necesidades básicas del país, se ha ido secando, dejando al descubierto una economía estructuralmente débil.

Sin inversión, sin comercio interno dinámico y con una infraestructura energética que se cae a pedazos, la isla enfrenta hoy su momento más crítico.

Así las cosas con la dictadura...



En La Habana, la periodista Yoani Sánchez denunció que un hombre con el rostro cubierto y sin identificarse bloqueó la salida de su casa.



Hace unos días reportó la situación por la que atraviesan en Cuba; ahora, sin orden judicial ni… pic.twitter.com/XiiJx9Tbsd — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 15, 2026

¿Qué está sucediendo entre Estados Unidos y Cuba?

A pesar de la tensión entre ambas naciones, estas mantienen canales de comunicación abiertos. La situación es que Trump continúa la presión económica para forzar un cambio total del gobierno, mientras este apuesta a resistir las amenazas aunque eso implique afectaciones a la población.

El próximo verano será clave para ver si las negociaciones logran aliviar el bloqueo petrolero o si el método de Estados Unidos se traduce en movimientos de tropas en el Caribe, algo que, por ahora, los generales estadounidenses prefieren evitar.