Neil Young demanda a la campaña de Trump por usar sus canciones

Neil Young demandó el martes al equipo de campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusándolo de infringir derechos de autor por tocar sin autorización sus canciones.

En una demanda presentada en un tribunal de Manhattan, el músico rechazó que la campaña de Trump haya usado en varios mítines canciones como “Rockin’ in the Free World” y “Devil’s Sidewalk”, incluido uno realizado el 20 de junio en Tulsa, Oklahoma.

Young dijo que se viene quejando por el uso de Trump de sus canciones desde 2015, aunque ha sido “ignorado” intencionalmente a pesar de que carecen de licencia. También rechazó que el mandatario utilizara su música mientras visitaba el Monte Rushmore el 3 de julio.

“Esta demanda no tiene la intención de faltar al respeto a los derechos y opiniones de los ciudadanos estadounidenses, que son libres de apoyar al candidato que elijan”, dijeron los abogados de Young en la demanda. “Sin embargo, el demandante (...) no puede permitir que su música se use para una campaña divisiva y no estadounidense de ignorancia y odio”.

La campaña de Trump no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Nacido en Canadá y también ciudadano estadounidense, Young, de 74 años, fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll como solista en 1995, y como parte de Buffalo Springfield en 1997.