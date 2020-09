No robar, no mentir y no traicionar, principios al frente de la Semarnat: Albores

La nueva titular de la Semarnat, María Luisa Albores encabezó su primera reunión de trabajo al frente de la dependencia federal.

Afirmó que seguirá trabajando bajo los principios dictados por el presidente López Obrador: no robar, no mentir y no traicionar.

Dijo que dará continuidad al proyecto de comités locales para atender de forma transversal el medio ambiente.

🔴 #COMUNICADO | Trabajará #Semarnat mediante comités locales y comunicación directa con estados: @Mary_Luisa_AG.



🔸La titular de #MedioAmbiente dijo que la dependencia se coordinará de forma transversal con otras secretarías e instituciones.



Más en ▶️ https://t.co/5Gq5X2cuZ3 pic.twitter.com/GKPqt8bvel — SEMARNAT México (@SEMARNAT_mx) September 4, 2020

Agregó que la austeridad continuará siendo su etiqueta de trabajo, como lo hizo durante su labor en Bienestar, sin que ello implique dejar de lado los proyectos que ya se venían haciendo en Medio Ambiente.