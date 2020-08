Piden senadores del PAN a López-Gatell no mentir sobre cifras de pandemia

Cd. de México.- Senadores del pan pidieron al encargado de combatir la pandemia en México, Hugo López- Gatell no falsear información y hablar con la verdad en torno los casos de contagios y el número de decesos por el Covid-19.

Dijeron que no se vale engañar a la ciudadanía afirmando que han bajado las cifras en estos apartados, cuando lo que pasa es que se están practicando menos pruebas, lo que hace que no se tenga hoy por hoy el número exacto de contagios ni de decesos ya que a muchos contagiados con el virus simplemente se les regresa a sus casas y no se les atiende como se debe.

La senadora Alejandra Reynoso señaló que después de prácticamente llegar a la cifra catastrófica de 60 mil muertes por el coronavirus, López-Gatell sigue engañando a los mexicanos una y otra vez.

“A ver, sin duda, van más de cinco meses de manipulación, de mentiras de López- Gatell en torno al manejo de la pandemia, en donde lo más triste, tan sólo analizando los datos de esta semana: en un día 751 de defunciones, el martes, y el Presidente hablando de Lozoya; el miércoles 707 y el Presidente hablando de Lozoya, es decir, pareciera que ya se volvió normal y que no causa ninguna sensibilidad para tantas familias que están sufriendo con las defunciones por Covid- 19”.

Recordó que el mismo López-Gatell dijo que estaríamos en un entorno catastrófico si llegáramos a los 60 mil fallecidos por el virus, y ahora que prácticamente hemos alcanzado la cifra, simplemente queda claro que su estrategia fue fallida, aunque se ha sabido desde siempre que ese modelo resultó ser un total fracaso, dijo, y a pesar de esto siguen jugando con la vida de los mexicanos al no corregir y recomponer las cosas para evitar más decesos.

“Si hacemos cuentas tan sólo en esta semana los número son fatales, son de 700, 750, 650 todos los días, entonces, y es ilógico que en un país donde aumentan los contagios disminuyan las hospitalizaciones; la gente ya está prefiriendo morir en casa que recibir la atención de salud y de eso nadie habla, el Gobierno federal ya no dice ni pío, nos cambian estadísticas, mapitas, pero su estrategia cada día se confirma que ha sido una estrategia fallida, y qué pena, qué pena que después de cinco meses sigan todavía y pretendan seguir mintiendo, cuando pues como lo dijo el propio López-Gatell, el escenario catastrófico lo alcanzó”.