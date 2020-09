VIDEO: Profesora se burla de alumno por tomar clases virtuales desde cibercafé

A través de redes sociales, Rafael Morales, un estudiante de séptimo semestre de la carrera en Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), denunció ser objeto de humillación por parte de una profesora, Elvia Castañón, por conectarse en sus clases virtuales desde un cibercafé.

Te puede interesar:

Maestro sin internet acude a cibercafé para dar sus clases en línea

De acuerdo con el estudiante, la docente lo presiona para que tome las clases desde su hogar, pero por la dificultad económica que enfrenta su familia tiene que acudir a rentar una computadora.

“Me gustaría hacerles de su conocimiento que el día de ayer fui víctima de una humillación, ya que ante esta situación que estamos viviendo nos hemos tenido que adaptar a la modalidad de las clases virtuales y lamentablemente no todos tenemos un fácil acceso al Internet para poder tomarlas, y en este aspecto soy uno de ellos porque para tomar las clases tengo que rentar Internet fuera de un ciber y por lo tanto no puedo estar desde la comodidad de mi casa”, dijo el joven en su mensaje en redes.

El joven explicó que la profesora le advirtió que de no ubicarse en un “lugar más decente”, eso se vería reflejado en sus calificaciones, ya que se requiere de su constante participación y estar al pendiente de enviar los trabajos o tareas que se necesiten.

“Al escuchar esos comentarios yo expliqué mi situación, a lo que me respondió que ella ya había dicho cómo quería que tomáramos las clases, que yo tenía que estar participando y al pendiente de estar enviando las cosas que fuera pidiendo (...) lo que me parece algo absurdo ya que, pese a la ‘dificultad’ que tengo, yo he estado en tiempo y forma en cada una de sus clases”, mencionó.

También te puede interesar:

Perrito Vicente quedó plantado el día que sería adoptado y se hace viral

Luego de la denuncia, el Frente Universitario y las autoridades escolares se reunieron para atender la situación; ahí se informó que buscarán una disculpa de la docente.