Rafael Nadal anuncia que no irá al US Open

El número dos del tenis mundial, Rafael Nadal, confirmó el martes que no defenderá su corona del Abierto de Estados Unidos este año en Flushing Meadows, luego de que los organizadores publicaran la lista de jugadores para el Grand Slam.

El español, que había dicho en junio que tenía dudas sobre viajar a Estados Unidos en medio de la pandemia de COVID-19, se une así a la australiana Ashleigh Barty, número uno del mundo del escalafón femenino, como bajas importantes para el torneo debido a las preocupaciones por el COVID-19.

“Tras pensarlo mucho he decidido no participar en el US Open de este año”, dijo Nadal en Twitter. “La situación sanitaria sigue siendo muy complicada en todo el mundo con casos de COVID-19 y rebrotes que parecen fuera de control”.

“Sabemos que el calendario de este año tras 4 meses sin jugar es una barbaridad”, añadió Nadal.

El Abierto de Madrid, que iba a jugarse en septiembre, fue cancelado debido al aumento de los casos de COVID-19 en la capital española, dijeron el martes los organizadores.

El número uno del mundo, Novak Djokovic, tres veces campeón en Nueva York, encabeza la lista masculina del torneo junto con el finalista del año pasado, Daniil Medvedev, y otros jugadores destacados, incluidos Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas y Alexander Zverev.

En el cuadro femenino, nueve de las 10 mejores jugadoras del mundo, incluida la 23 veces ganadora de torneos de Grand Slam Serena Williams y la campeona defensora Bianca Andreescu, están en la lista del torneo, al igual que la ganadora del título en 2018, la japonesa Naomi Osaka.

Los organizadores dijeron que los preclasificados se anunciarán cuando se aproxime el inicio del evento, que partirá el 31 de agosto.