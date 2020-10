Para los devotos de San Judas Tadeo cada día 28 de cada mes es especial, pero el de octubre es aún más, ya que realizan misas y celebraciones especiales para este santo de la religión católica; pero ¿por qué se celebra el 28 de octubre el Día de San Judas Tadeo?

De acuerdo con la iglesia católica, este santo es el de las causas difíciles o imposibles, sin embargo, la Arquidiócesis Primada de México aclaró en 2008 que este santo, a quien se le suele asociar con grupos delincuenciales, no lo es ni de narcotraficantes ni mucho menos es devoción compatible con la llamada “santa muerte”.

TE PODRÍA INTERESAR:

Cerrarán el templo de San Hipólito a las 4 de la tarde: Arquidiócesis

La Arquidiócesis explicó, en su artículo titulado “San Judas Tadeo y algunas desviaciones de su culto”, que “por todos es sabido que muchas personas que delinquen consideran a San Judas como su santo patrono… de ningún modo se vería en el cielo intercediendo ante Dios a favor de quienes actúan en forma contraria a los mandamientos de Cristo, entre ellos, violentando los preceptos de No Matarás, No robarás, No cometerás adulterio”.

Aunque se sabe poco del origen de la celebración de este santo cada 28 de octubre, sólo se conoce que también comparte festividad con el apóstol San Simón, quien murió a su lado.

¿Quién era San Judas Tadeo?

La iglesia católica explica que a San Judas Tadeo se le suele confundir con Iscariote, pero Tadeo fue hermano de Santiago el menor, además es primo de Cristo.

Existe una epístola que lleva su nombre y en la que se presenta a sí mismo como “servidor de Jesucristo y hermano de Santiago”; debido al parentesco familiar, se suele decir por tradición que son parecidos físicamente.

A este santo se le suele representar con una imagen de Cristo en el pecho por su lazo sanguíneo, también suele representarse con un mazo, pues según la tradición San Judas Tadeo murió de un golpe en la cabeza dado con este objeto, para luego cortársela con un hacha.

Conoce el significado de los símbolos que porta San Judas Tadeo, patrono de las causas imposibles. https://t.co/otDHKxMXxU — ACI Prensa (@aciprensa) October 28, 2020

Las imágenes suelen llevar una llama que simboliza al Espíritu Santo descendiendo sobre él. Mientras que el manto verde representa esperanza y la renovación, de ahí que sea el patrono de la esperanza.

De acuerdo con las revelaciones de Santa Brígida, Jesús le pide que cuando necesitara conseguir ciertos favores los pidiera por medio de este apóstol, por ello es que la devoción a San Judas Tadeo “es grande dentro de la piedad popular”, a causa de los numerosos favores que por su intercesión le son concedidos a quienes le rezan con fe.

Incluso, dentro de los feligreses de San Judas Tadeo, al realizar una manda y conseguir lo que habrían pedido, regalan paletas o algún alimento a la gente, como forma de agradecimiento.

La gente suele pedir a San Judas Tadeo cosas como conseguir empleo, casa, solucionar alguna crisis dentro de las relaciones de pareja o económicas, las cuales se consideran “causas difíciles”.

TE PODRÍA INTERESAR:

Covid-19 ‘no perdona’ celebración de San Judas Tadeo en CDMX; se cancelan misas