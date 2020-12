Presidente de Chile se “autodenuncia” por no usar cubrebocas en la playa

El presidente de Chile, Sebastián Piñera presentará una “autodenuncia” ante las autoridades sanitarias tras ser captado, el fin de semana, paseando por una playa de la costa central sin usar cubrebocas ni guardando la distancia recomendada, como indica el protocolo para prevenir el coronavirus.

Y es que el fin de semana, en redes sociales se viralizaron algunas imágenes del mandatario sin tomar las medidas recomendadas para evitar contagios de Covid-19.

"Él tomó la decisión y ya tomó contacto con la autoridad de la Seremi (Secretaría Regional Ministerial) de Salud y eso va a ocurrir en las próximas horas. Él va a hacer esa autodenuncia”, dijo el portavoz Jaime Bellolio a la radio local Cooperativa.

Aseguró que “el propio presidente reconoció el error.

Es obvio que él mismo dijo que había ido a caminar y la inmensa parte de esa caminata por la playa había sido completamente solo y cuando ya estaba terminando se le acercaron un par de personas

Recordó que el incumplimiento de los protocolos y restricciones contempla sanciones, que incluyen importantes multas, incluso penas de cárcel.

En Chile, como en casi todos los países, desde la llegada de la pandemia de Covid-19 en marzo, las autoridades de salud han aplicado estrictos protocolos, como el uso de mascarilla en lugares públicos, además de confinamiento y restricción de circulación de personas.

Con la reducción del número de contagios en semanas recientes, las autoridades han iniciado un gradual desconfinamiento, aunque manteniendo la obligatoriedad de las medidas de cuidado personal.

En un comunicado del gobierno chileno, se explica que “al ser reconocido por personas que se encontraban en dicho lugar (playa) le fueron solicitadas diversas fotografías, a las cuales accedió sin percatarse de la necesidad de utilizar la mascarilla”.

En un fin de semana largo por un feriado que se celebra el martes, Piñera como muchos chilenos, sobre todo de Santiago, se fue a la playa de la costa central, a unos 100 km de la capital y paseó por el exclusivo balneario de Cachagua sin cubrirse el rostro con el tapabocas, una medida impuesta como obligatoria por él mismo para evitar contagios por coronavirus.

En Chile esta pandemia ha dejado más de 560 mil enfermos y 15 mil 628 muertos desde que se detectó el primer caso el pasado 3 de marzo.

Durante su caminata se tomó fotografías con ciudadanos, quienes subieron las imágenes a las redes sociales, lo que desató el debate en el país por el mal ejemplo dado por Piñera.

“Ayer salí a caminar por la playa, lo que no hacía desde el año pasado. La caminata fue bastante solitaria hasta que algunas personas me reconocieron y me pidieron sacarse una foto”, admitió el mandatario.

Admitió que debió haberse puesto la mascarilla; “pero por la rapidez con que ocurrieron los hechos no lo hice y fue un error que lamento y me disculpo”.

Para solventar esa situación, este lunes el mandatario presentó una autodenuncia ante la Secretaría Regional Ministerial con el objetivo de que se lleve a efecto el procedimiento administrativo de control sanitario que corresponda.

La legislación enfocada en la prevención del contagio del coronavirus establece que en zonas de playa el distanciamiento debe ser al menos de un metro entre personas, cinco entre grupos y solo se puede estar sin mascarilla “cuando no estén en movimiento y se encuentren a dos metros o más de otras personas”, lo cual no cumplió.

