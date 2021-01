Shakira vendió los derechos de 145 canciones

Shakira siguió los pasos de figuras como Bob Dylan y Neil Young al vender su catálogo musical.

Hipgnosis Songs Fund Limited adquirió el 100 por ciento de los derechos de la publicación musical de la colombiana, que comprende un total de 145 canciones.

La cifra de la transacción no fue revelada, pero se sabe que su música seguirá siendo administrada por Sony Music por siete años más.

Tras la firma de la transacción, Shakira informó dijo sentirse contenta con que su música tenga a Hipgnosis como nuevo propietario.

“Ser compositora es un logro que considero igual o tal vez mayor que ser cantante y artista. A los 8 años, mucho antes de cantar, escribí para darle sentido al mundo. Cada canción es un reflejo de la persona que era en el momento que la escribí, pero una vez que una canción sale al mundo, no sólo pertenece a mí, sino también a ustedes que la aprecian. Me siento honrada de que escribir canciones me haya dado el priviledio de comunicarme con los demás, de ser aprte de algo más grande que yo”, escribió la colombiana.

“Sé que Hipgnosis será un gran hogar para mi catálogo, y estoy muy feliz de asociarme con esta campaña dirigida por Merck, que realmente valora a los artistas y sus creaciones, y es un aliado para los compositores de canciones de todo el mundo que se preocupan por la vida continua de sus canciones”, añadió.

La compañía dijo sentirse contenta por la adquisición, y se refirió a Shakira como una de las compositoras más exitosas de los últimos 25 años.

La venta incluye grandes éxitos de Shakira como ‘Whenever, Wherever’, ‘Que me Quedes Tú', ‘Hips Don’t Lie’ y ‘Waka Waka (This Time for Africa)'.

“Es maravilloso para nosotros dar la bienvenida a Shakira, la reina de la música latina y mucho más, a la familia Hipgnosis”, informó la empresa a través de un comunicado.

Hipgnosis Songs Fund Limited es una marca desarrollada por Merck Mercuriadis y Nile Rodgers en 2018, cuyo objetivo principal es evitar que la música y en especial los grandes hits, se vean afectados por crisis económicas y al contrario, con el paso del tiempo aumenten su valor con la intención de que los compositores sigan generando ingresos ante el fenómeno del streaming.

