Spider-Man cumple 58 años de su debut en cómics

1 de agosto.- Este primero de agosto se cumplen 58 años del debut en cómics de Spider-Man, uno de los personajes más aclamados en el Universo de Marvel creado por Stan Lee.

Debido a esto, usuarios de redes sociales compartieron fotos e imágenes de los actores que han interpretado al Hombre Araña a través de los años y pusieron en tendencia el nombre de Tobey Maguire, quien en 2002 dio vida por al superhéroe arácnido hasta 2007 después de dos películas que conformaron la primera trilogía.

Andrew Garfield fue el siguiente actor del 2000 en interpretar a Spiderman de 2012 con ‘The Amazing Spider-Man’ y en 2014 con ‘The Amazing Spider-Man: Rise of Electro’.

‘Captain América: Civil War’ fue la siguiente película en la que apareció el Hombre Araña, esta vez interpretado por Tom Holland, quien después obtuvo dos protagónicos como Peter Parker y participó en ‘Avengers: Infinity War’ así como ‘Avengers: Endgame’.

Estos tres actores ahora pertenecen a la lista de los más de 20 actores que han dado vida al joven fotógrafo que obtuvo poderes tras ser picado por una araña.