Después de que un buque de carga cargado de productos químicos se incendiara frente a su costa occidental, hay alerta en Sri Lanka ante posible desastre ambiental por hundimiento de barco.

El MV X-Press Pearl, registrado en Singapur, que transportaba 1,486 contenedores, incluidas 25 toneladas de ácido nítrico junto con otros productos químicos y cosméticos, estaba anclado frente al puerto de Colombo cuando se produjo un incendio a bordo después de una explosión el 20 de mayo.

Contenedores en llamas llenos de productos químicos cayeron al mar desde la cubierta del barco mientras las tripulaciones de emergencia buscaban contener el incendio durante las siguientes dos semanas.

El hundimiento

La embarcación comenzó a hundirse temprano este miércoles 2 de junio, un día después de que las autoridades extinguieron el fuego que azotó el barco durante 12 días.

Una tripulación de salvamento intentó remolcar la embarcación a aguas más profundas, lejos de la costa, pero los esfuerzos para remolcar el barco a aguas más profundas lejos del puerto de Colombo fracasaron después de que la popa del barco se sumergiera y descansara en el lecho marino.

Los operadores del barco, X-Press Feeders, dijeron en un comunicado el jueves que todavía no había señales de un derrame de combustible del barco y que gran parte de la carga tóxica se había incinerado en el fuego.

Existe el temor de que los productos químicos restantes, así como cientos de toneladas de petróleo de los tanques de combustible del barco, puedan filtrarse al mar si se hunde.

Podría devastar la vida marina

Tal desastre podría devastar la vida marina y contaminar aún más las famosas playas de la isla. El desastre ya ha provocado que los escombros, incluidas varias toneladas de bolitas de plástico que se utilizan para hacer bolsas de plástico, se viertan en tierra.

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La proa del barco se estaba asentando lentamente

El operador del barco dijo el jueves que la popa del barco descansaba sobre el lecho marino a unos 21 metros por debajo de la superficie y que la proa del barco se estaba “asentando lentamente”. La compañía dijo que los expertos en salvamento se quedarían con el barco “para monitorear el estado del barco y la contaminación por petróleo”.

Los expertos en salvamento están siendo apoyados por la Armada de Sri Lanka y la Guardia Costera de la India, que tienen capacidades de respuesta a derrames de petróleo en espera", dijo el comunicado.

Prohíben pesca en un tramo de 80 kilómetros

Millones de bolitas de plástico ya habían ensuciado las playas y los caladeros circundantes, lo que obligó al gobierno a prohibir la pesca en un tramo de costa de 80 kilómetros.

India ha enviado tres barcos para ayudar, incluido uno específicamente equipado para hacer frente a la contaminación marina.

Charitha Pattiaratchi, profesora de oceanografía en la Universidad de Australia Occidental, dijo que hasta 3 mil millones de diminutos gránulos de plástico ya se habían liberado al mar y estaban llegando a las playas. Dijo que los gránulos, conocidos como nurdles, “persistirán en el medio marino para siempre, ya que no son biodegradables”.

El gobierno ha dicho que buscará una reparación por el incidente.

La policía de Sri Lanka está investigando el incendio, y un tribunal de Colombo prohibió el martes al capitán, al ingeniero y al ingeniero asistente salir del país.

Las autoridades de Singapur dijeron el jueves que comenzaron su propia investigación sobre el incidente

