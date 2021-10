Terminó audiencia inicial de la Línea 12 sin imputaciones

Tras siete horas de audiencia de los 10 presuntos implicados en el colapso de un tramo elevado de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, no se realizó imputación contra ninguno de ellos y se difirió hasta el próximo 3 de diciembre.

En la presente diligencia únicamente realizaron la designación de abogados de ambas partes víctimas e imputados, además, argumentaron que las partes no conocían el contenido de la carpeta que integró la FGJCDMX, a la cual sólo han tenido acceso de forma electrónica, los citados fueron sólo ex funcionarios, no se llamó a comparecer a ninguna empresa.

De las 10 personas citadas, acudieron ocho, señala abogado de víctimas. Los ex funcionarios Enrique “N”, ex director de Diseño y Obras Civiles de Proyecto Metro, no acudió argumentando sospecha de covid 19.

Por su parte Moisés “N”, ex director de Construcción de Obras Civiles de Proyecto Metro, argumentó que no se le notificó.

Las delitos de los que podrían ser acusados los responsables son, homicidio, daño a la propiedad y lesiones.

La diligencia se celebró en las instalaciones del Poder Judicial local, ubicadas en la calle Doctor Lavista, de la colonia Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc.