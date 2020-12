VIDEO: Con rap, jóvenes evitan ser detenidos por policías de Tlaxcala

Al menos cuatro jóvenes que estaban en las calles de Tlaxcala evitaron ser detenidos cuando una patrulla de la policía municipal les realizó una revisión, pero la forma en que lo hicieron se volvió viral, ya que usaron la improvisación de palabras y la música, mejor conocida como el rap.

En el video que circula en redes sociales se observa a un elemento del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) de Tlaxcala, que sostiene las identificaciones de los jóvenes, quienes recargados en una pared inician el rap.

El primer joven habla sobre el origen de cada uno de ellos y la historia de cómo los policías los detuvieron mientras grababan un video para subirlo a YouTube.

Uno a uno comenzó hablar sobre su historia y la razón por la que están en la calle realizando improvisaciones, incluso hablan de los rondines que realiza el cuerpo policiaco para mantener la seguridad en la zona.

El policía devuelve las identificaciones de los jóvenes sin dejar de escuchar las rimas que hace cada uno de ellos, mientras el resto de los integrantes de los GOPES sólo los observan.

El que habría revisado las identificaciones se retira del lugar, no sin antes reconocer el talento de los jóvenes.

“El compita me da un “like”, porque sabe que me la rifo para improvisar, le doy gracias porque no me llevan en la caja”, dice uno de los jóvenes que inició con el rap.

La forma ingeniosa y creativa en que estos jóvenes “enfrentaron” a los policías de Tlaxcala causó admiración entre los usuarios de redes, aunque el debate se dividió en que los elementos no debieron de detenerlos ya que no hacían nada indebido. Facebook

