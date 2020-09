VIDEO: Entrenador de la juez Bader Ginsburg le rinde homenaje especial durante su funeral

Este viernes, 25 de septiembre, se llevó a cabo una ceremonia de despedida a la juez Ruth Bader Ginsburg en la capilla ardiente en Capitolio de Estados Unidos, donde acudieron personas cercanas a ella como su entrenador, quien le rindió un homenaje especial y se ha vuelto viral.

La ceremonia se realizó con ciertas medidas sanitarias con el fin de controlar el riesgo de contagio de la pandemia de Covid-19. Durante el evento, el ataúd se mantuvo cerrado mientras que las personas pasaban uno a uno frente para darle un último adiós.

Entre estos se encontró su entrenador personal, Bryant Johnson, quien se despidió de una forma singular por lo que se volvió viral en redes sociales.

El hombre afroamericano se detuvo frente al ataúd por unos segundos y después decidió realizar algunas flexiones. Posteriormente, se retiró del lugar.

Cabe mencionar que la Bader Ginsburg también era conocida por las rigurosas rutinas de ejercicio que hacía a pesar de su avanzada edad; incluso, su propio entrenador escribió un libro en 2017 sobre algunas rutinas que realizaba la juez, el cual se llama RBG: Workout: How she stays strong... and you can too.

Bryant Johnson, Ruth Bader Ginsburg’s personal trainer, does push-ups as Justice Ginsburg lies in state in the U.S. Capitol.



Full video: https://t.co/vri1sJcUV6 pic.twitter.com/C11uVFeQlQ — CSPAN (@cspan) September 25, 2020

