Violencia familiar representa 10.2% de los delitos denunciados en la FGJ-CDMX

Ciudad de México.- La Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, informó que el 10.2% del total de carpetas de todas las denuncias que han recibido en la Fiscalía de diciembre de 2018 a octubre de 2020 están relacionadas con el delito de violencia familiar.

Admitió, sin embargo, que éste es uno de los delitos más difíciles de castigar ya que involucra, la mayoría de las ocasiones, enfrentamientos en el núcleo familiar y su judicialización tiene consecuencias no sólo para el agresor, sino para las parejas, para los hijos e hijas de las víctimas. Por esa razón, muchas víctimas prefieren no denunciar o no seguir con la investigación penal del caso.

Agregó que para las víctimas, realizar una denuncia implica muchas veces, enfrentar un proceso jurídico solas, sin apoyo familiar y, en algunos casos, poniendo en riesgo su vida.

Derivado de esta problemática, el nuevo enfoque de política criminal de la fiscalía, propone que la investigación de estos casos se realice sin pérdida de tiempo y de manera integrada, sin importar si los delitos denunciados corresponden a varias fiscalías, la víctima tendrá un solo representante, y de ser necesario, se otorgan medidas de protección inmediatas.

En el último mes y medio, la Fiscalía de Violencia Familiar ha presentado 69 nuevos casos frente a los jueces. En ese período, han solicitado 13 órdenes de aprehensión, 10 de ellas de manera expedita por la necesidad urgente de protección a las víctimas. Adicionalmente, se obtuvieron 54 vinculaciones a proceso y han participado en 292 audiencias representando a las víctimas de estos delitos.