¡Ya es oficial! La entrada en vigor de las multas por no registrar bicis o scooters eléctricos en la Ciudad de México (CDMX) ya tiene fecha luego de que las autoridades aplazaron el inicio de las sanciones.

Este martes 17 de noviembre de 2026, se dio a conocer que habría una prórroga en la fecha límite para el registro de quienes tengan un Vehículo Motorizado Eléctrico Personal (VEMEPE).

Regulamos el uso de los Vehículos Motorizados Eléctricos Personales para mejorar la convivencia con todas las formas de movilidad y establecer reglas justas para todas y todos. ✨🛴🛵



Ahora los propietarios deberán de cumplir con obligaciones, esto es todo lo que necesitas saber… pic.twitter.com/EglOKOFcLn — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) May 18, 2026

¿Cuándo será la nueva fecha de registro y entrada en vigor de la multas?

Si eres propietario de este tipo de vehículos deberás respetar las zonas autorizadas para circular, pero además se tendrá que portar:

Matrícula

Distintivo de Movilidad Eléctrica

Casco

Licencia de conducir,según el tipo de unidad

La Secretaría de Movilidad dio a conocer la fecha límite que tendrán las personas para este trámite que será obligatorio, así como la fecha de entrada en vigor de las sanciones.

El plazo para el registro será el 20 de enero de 2027 y posterior a esa fecha, iniciará la aplicación de las sanciones previstas en el Reglamento de Tránsito para los Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE), es decir, a partir del 21 de enero de 2027.

“La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi), en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), informa a las personas usuarias que aún no han realizado el registro de sus vehículos, o que no cuentan con placas, tarjeta de circulación o Distintivo de Movilidad Eléctrica (DME), entre otros trámites de control vehicular, que podrán continuar con dichos procesos hasta el 20 de enero de 2027″, dio a conocer la dependencia de movilidad.

¿De cuánto será la multa por no registrar bicis o scooters eléctricos?

El proceso de registro y emplacamiento inició el 1 de julio de los VEMEPE y para los Vehículos Eléctricos Personales (VEP).

Los propietarios recibirán placas, tarjeta de circulación y el Distintitvo de Movilidad Eléctrica (DME) dependiendo del tipo de unidad que sea registrada.

La fecha límite que se tenía contemplada para el registro era el viernes 20 de noviembre de 2026, y hasta este martes se tenía un total de 13 mil usuarios de VEMEPES registrados.

La multa por circular sin matrícula, tarjeta de circulación o distintivo DME es de 10 a 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Actualmente el valor de la UMA es de $117.31 pesos, por lo que el pago sería de mil 173 pesos a $2 mil 346 pesos, pero cada año se actualiza y la multa cambiará al considerar que la sanción comenzará a partir de 2027.

Lista de requisitos para el registro de bicis o scooters eléctricos en CDMX

Deberás ingresar al Sistema de Trámites Vehiculares de la Ciudad de México en el portal https://app.semovi.cdmx.gob.mx/ventanilla-semovi y presentar los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente con fotografía (las personas extranjeras podrán presentar pasaporte o tarjeta de residencia temporal o permanente)

o tarjeta de residencia temporal o permanente) Documento que acredite la propiedad del vehículo (factura de primera venta o carta factura vigente)

vigente) Archivo XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)

Comprobante de domicilio de la Ciudad de México con una antigüedad no mayor a 90 días

Una vez validada la información, recibirás por correo electrónico las instrucciones para generar la línea de captura y efectuar el pago correspondiente.

Asimismo, podrás acudir al Módulo de Control Vehicular ubicado en Álvaro Obregón 269, en donde se entregarán las placas, la tarjeta de circulación y el Distintivo de Movilidad Eléctrica (DME), según corresponda.