Nueva propuesta contra ladrones en CDMX: así buscan castigar el robo sin violencia

El castigo a quien cometa el delito de robo sin violencia en la Ciudad de México (CDMX) podría ser castigado distinto, de acuerdo con una polémica iniciativa que plantearon las autoridades.

El Código Penal capitalino actualmente señala que el delito de robo se castiga con años de cárcel, de acuerdo con el Artículo 220, en el que se mencionan la pena que podría recibir la persona, condena que va de los seis meses a 10 años de prisión.

¿Cuál es la nueva propuesta para castigar el robo sin violencia en CDMX?

El Gobierno de la CDMX propuso que ciertos robos sin violencia puedan resolverse ante un juez cívico, y la sanción sería ahora de un arresto de hasta 36 horas o trabajo comunitario.

Dentro de la propuesta se plantea que si el monto de lo robado no supera los $5 mil 800 pesos, en lugar de que la persona sea presentada ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia, sea presentado con un juez cívico.

Esta iniciativa no ha entrado en vigor, pero se encuentra en discusión en el Congreso de la CDMX.

"Se establecen los ciertos robos menores en donde no hay violencia, no hay reincidencia y como una opción para el denunciante para acudir aquí, tanto la justicia penal como la justicia cívica pueden entrar", expuso Bertha Alcalde, fiscal general.

¿Permiso para robar? El Gobierno de la CDMX propone que ciertos robos sin violencia puedan resolverse ante un juez cívico, con arresto de hasta 36 horas o trabajo comunitario. ¿Justicia alternativa o castigos insuficientes para quien roba? Los detalles en #HechosMeridiano con @VILLALVAZO13 y @CHRIS_LARA_H — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 20, 2026

Fiscalía de CDMX opta por investigar mejor otros delitos

Bertha Alcalde explicó que la iniciativa de reforma a la Ley de Cultura Cívica contempla que determinados robos sin violencia y daños menores a la propiedad puedan atenderse en juzgados cívicos, bajo condiciones específicas que garanticen la reparación del daño y el consentimiento de la persona afectada, sin recurrir necesariamente a un proceso penal.

Esta iniciativa plantea que la fiscalía se enfoque en investigar otros delitos que, indicó, producen mayor daño a la población.

Infracciones cívicas, ¿la solución para combatir el robo sin violencia?

Esta iniciativa contempla incorporar como infracciones cívicas determinados daños a bienes muebles o inmuebles cuyo monto no exceda de 50 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes aproximadamente a 5 mil 800 pesos, siempre que exista reparación inmediata del daño aceptada por la víctima.

La propuesta también establece que ciertos robos de bienes con valor de hasta 50 UMA podrán atenderse mediante la justicia cívica, pero bajos ciertos criterios:

