Llegaban a centros comerciales en CDMX y les robaron autopartes: ladrón se movía de una alcaldía a otra

Un hombre fue detenido al ser acusado de estar presuntamente relacionado con el robo de autopartes en la Ciudad de México (CDMX), pero la zona donde operaba no eran las calles.

El reporte de las autoridades señala que los robos ocurrieron al sur de la capital, principalmente en la alcaldía Tlalpan, donde un hombre habría desmontado diversas piezas de varios automóviles.

Robo de autopartes en CDMX fueron denunciados en septiembre

Después de que las autoridades fueron alertadas de la situación, se iniciaron trabajos de inteligencia e investigación para lograr la detención de la persona que estaba detrás de los robos.

La información con la que contaba la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) apuntaba a denuncias por hechos ocurridos en la alcaldía Tlalpan, en septiembre pasado.

Ante ello, los policías mantuvieron activa la búsqueda de quien podría haber cometido los robos y este martes 6 de ocubre se dio a conocer que detuvieron en la alcaldía Azcapotzalco al hombre posiblemente relacionado con los hechos.

Robo de autopartes se cometió dentro de estacionamientos de centros comerciales

Personal de la SSC de CDMX supo que varios robos de autopartes courrieron en estacionamientos de centros comerciales y de un parque de diversiones ubicados en Tlalpan.

Como resultado del seguimiento a los casos, se identificó que el posible responsable viajaba a bordo de un vehículo blanco, principalmente por calles de la alcaldía Azcapotzalco.

Hombre acusado de robo de autopartes en CDMX usaba vehículo para moverse por Azcapotzalco.|SSC de CDMX

Decomisan varias piezas tras robo de autopartes en CDMX

Oficiales de la SSC, al ralizar un recorrido por la zona donde se movía el supuesto ladrón, localizaron dicho vehículo en la calzada Azcapotzalco, colonia El Jagüey, por lo que le marcaron el alto al conductor y le solicitaron que descendiera de la unidad.

Tras realizarle una revisión de seguridad, le hallaron dos juegos de placas, ocho tapones de llanta, una tarjeta de circulación con reporte de robo, 37 bolsitas con posible marihuana y un teléfono celular.

Ahora este hombre, de 32 años, fue detenido y, junto con los objetos asegurados, puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Luego de ser detenido y tras un cruce de información, se supo que el detenido cuenta con dos ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México: uno en 2023 por el delito de robo calificado y otro en 2024 por elaboración o alteración y uso indebido de placas, engomados y documentos de identificación de vehículos.