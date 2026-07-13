¿Ayuda o delito? La costosa multa de miles de pesos que te pueden poner por tapar un bache en la calle

Aunque tu intención pueda ser buena, quieras cuidar tu coche de una ponchadura o busques ayudar a tus vecinos tapando el bache de tu calle, piénsalo dos veces antes de agarrar la pala, pues ya hay multas para las personas que lo intente.

Las autoridades viales de la Ciudad de México, CDMX, ya establecieron el acto como un delito castigado hasta con horas de cárcel.

Multas por tapar baches

El castigo por hacer reparaciones caseras en el asfalto de la capital tiene castigos considerables para quienes lo intenten.

La ley establece que las personas que sean sorprendidas echando escombro o cemento en las vialidades pueden recibir multas económicas que alcanzan los 4 mil 500 pesos.

En caso de no pagar, la sanción se convierte en un arresto obligatorio que va desde las 13 hasta las 36 horas.

¿Qué dice la Ley de Cultura Cívica de la CDMX?

Este tipo de castigos se encuentran escritos en el artículo 28 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.

El apartado prohíbe que cualquier ciudadano obstruya, altere o modifique el uso del espacio público y de las vialidades si no cuenta previamente con los permisos correspondientes emitidos por las alcaldías o el gobierno capitalino.

Supuestos peligros de una reparación

La razón por la que se habría prohibido esta práctica es la seguridad de los automovilistas y peatones.

Las autoridades explican que cuando un ciudadano rellena un bache con materiales inadecuados, la superficie queda irregular y resbalosa.

¿Tapar un bache por tu cuenta? En la CDMX podría costarte caro.



Intervenir la vía pública sin autorización puede derivar en multas de hasta 4 mil 500 pesos o arrestos de 13 a 36 horas, mientras los baches siguen afectando a miles de automovilistas.@AnnaLuOG1 nos cuenta en… pic.twitter.com/peIMPpyEn1 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 13, 2026

¿Cómo reportar los baches?

La única forma correcta y legal de acabar con los desperfectos en la calle de tu colonia es pasarle el reporte directo a las autoridades para que acudan los ressponsables de la Secretaría de Obras y Servicios, SOBSE.

El método más rápido para iniciar este trámite ciudadano es realizar una llamada telefónica al número *0311 de Locatel, donde un operador registrará la ubicación exacta de la denuncia.

Canales digitales del Gobierno de la CDMX

Si prefieres no usar el teléfono, existen alternativas para reportar los daños en las calles desde tu celular.

Puedes levantar el reporte enviando un mensaje directo a las redes sociales oficiales de la SOBSE o ingresando los datos del desperfecto a través de la aplicación móvil oficial del Gobierno de la CDMX.

El sistema genera un folio de seguimiento para que los trabajadores especializados asistan a pavimentar.