Oficial: Las 2 terminales confirmadas que tendrá la nueva Línea 6 de Mexibús que atravesará Toluca

La nueva Línea 6 del Mexibús ya tiene definida su ruta y terminales: será de Zinacantepec y llegará hasta la Terminal Lerma del Tren Interurbano México-Toluca.

De acuerdo con el proyecto de la Secretaría de Movilidad del Estado de México, el recorrido comenzará en la avenida 16 de Septiembre, en Zinacantepec; después continuará por el bulevar Adolfo López Mateos, cruzará el centro de Toluca y seguirá por Paseo Tollocan hasta Lerma.

Así, los dos extremos del corredor serán Zinacantepec y la Terminal Lerma, con Toluca como uno de los principales puntos de paso.

¿Por dónde pasará el nuevo Mexibús de Toluca?

La ruta contempla un recorrido por vialidades importantes de la zona metropolitana. Entre ellas están Adolfo López Mateos, Paseo Tollocan, Alfredo del Mazo y Lerdo de Tejada.

El proyecto también contempla numerosas estaciones a lo largo del trayecto, entre ellas Bayer de México, Diconsa Metropolitana, Emiliano Zapata, Miguel Alemán, José Vicente Villada, Santa María Totoltepec y Vía Alfredo del Mazo.

La conexión con la Terminal Lerma del Tren Interurbano es uno de los puntos centrales del proyecto, ya que permitirá enlazar este corredor de transporte con el sistema ferroviario que conecta el Valle de Toluca con la Ciudad de México.

¿Qué municipios conectará la Línea 6?

El nombre oficial del proyecto —Valle de Toluca Lerma-Zinacantepec— resume el recorrido: Zinacantepec, Toluca y Lerma quedarán integrados mediante este corredor de transporte masivo.

El proyecto forma parte de los planes estatales para ampliar la cobertura del transporte de mediana y alta capacidad en el Valle de Toluca. Documentos oficiales del Estado de México contemplan la creación de nuevas líneas de Mexibús y la integración de distintos sistemas de movilidad.

¿Cuántas personas se van a beneficiar de la Línea 6 del Mexibús?

La nueva Línea 6 del Mexibús está proyectada para atender a alrededor de 48 mil pasajeros cada día, con 31 unidades y 44 estaciones a lo largo de sus 28.8 kilómetros.

Su zona de influencia abarca municipios como Zinacantepec, Toluca, Metepec, San Mateo Atenco y Lerma, una región donde viven más de 2 millones de personas. La cifra representa el universo poblacional de la zona, no el número de usuarios que necesariamente utilizarán el Mexibús.

Se estima una demanda potencial de hasta 139 mil pasajeros en un día hábil,