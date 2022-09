En Nueva York el canciller mexicano Marcelo Ebrard critica a la ONU

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, criticó el manejo de la guerra en Ucrania por parte del Consejo de Seguridad de la ONU cuando se dirigió a la Asamblea General de las Naciones Unidas este jueves 22 de septiembre.

Hablando en nombre del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, Ebrard enumeró lo que consideró señales de parálisis dentro del organismo de la ONU que le han impedido encontrar una solución diplomática al conflicto.

“El Consejo de Seguridad, hay que decirlo, no ha podido cumplir con el mandato de la Carta de las Naciones Unidas al no haber evitado la guerra ni tomado las medidas para detener el conflicto armado. Menos aún ha logrado encaminar ningún proceso diplomático para llegar a una solución por la vía del diálogo y la negociación. Debemos decir que no ha podido entregar la asistencia humanitaria necesaria y, lamentablemente, apoyar abiertamente el trabajo del Secretario General y otros actores para gestionar el acceso a los mercados de granos y fertilizantes producidos por la Federación Rusa y Ucrania. Ante esta parálisis, hemos tenido que acudir a la Asamblea General, en una reunión extraordinaria de emergencia donde México, junto a Francia, presentó el marco adecuado para canalizar la ayuda humanitaria”, aseguró Ebrard ante la Asamblea General de la ONU.

En Nueva York el canciller mexicano Marcelo Ebrard critica fuerte a la ONU.

Ebrard critica al Consejo de Seguridad de la ONU

Alternativamente, Ebrard dijo que México había propuesto un plan de mediación que incluye al secretario general Antonio Guterres, al primer ministro indio Narendra Modi y al papa Francisco.

Modi pidió en mayo un alto el fuego en Ucrania y la celebración de conversaciones de paz entre el gobierno de Kyiv y Rusia, que invadió a su vecino el 24 de febrero.

La semana pasada, López Obrador describió a la ONU, junto con la Organización de los Estados Americanos, con sede en Washington, como “supuestos defensores” de los derechos humanos, diciendo que cuestan demasiado, no dan resultados y necesitan ser reformados.