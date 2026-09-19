Autenticando...
  • Cerrar Sesión
tva (1).png
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Es oficial: Los nuevos alertamientos que pronto llegarán a los celulares en México, además de la alerta sísmica, y cuándo estarán activos

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones confirmó que el celular ya no solo dará avisos o alertas por sismos; estos serían los otros fenómenos que activarían el sonido en tu teléfono.

Nuevas alertas en el celular en México, además de los sismos: Qué fenómenos las activarán y a partir de cuándo estarán activas
¿Cóm van a sonar las nuevas alertas en celulares?|I.A

Escrito por: Jimena Romero

El sistema de alertas de emergencia en el celular en México se prepara para dar un salto importante durante los próximos meses. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones confirmó que, además del aviso de sismos que ya conocemos, los celulares empezarán a recibir notificaciones de última hora sobre otros fenómenos naturales y climáticos.

¿Qué fenómenos naturales activarán las nuevas alertas?

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones amplió el catálogo de emergencias que emitirán un aviso en los celulares.

A partir del último trimestre de 2026, las autoridades podrán enviar una Alerta Máxima a los teléfonos móviles en caso de huracanes, inundaciones, incendios forestales, actividad volcánica y deslaves.

¿Va a sonar diferente a la alerta sísmica?

Un punto clave de este cambio es que las nuevas notificaciones por fenómenos naturales tendrán un sonido distinto al tono característico que escuchamos durante la Alerta Máxima por Sismo.

El aviso de temblores tradicional mantendrá su operación y su sonido habitual sin sufrir ninguna modificación.

Avisos de Protección Civil tiempo antes de una desgracia

Además de las alertas de impacto, el sistema sumará los Avisos de Protección Civil. Esta modalidad usará el tono normal de los mensajes SMS de tu teléfono para informarte con horas o días de anticipación sobre frentes fríos extremos, lluvias severas, olas de calor o contingencias por mala calidad del aire, facilitando acciones de prevención o evacuación.

¿Necesitas internet para recibir las alertas en el celular?

Para asegurar que toda la población reciba los avisos sin importar su situación telefónica, el servicio funcionará bajo características específicas:

  • Sin costo: No necesitas contar con saldo ni con un paquete de datos activo.
  • Sin internet: La señal entra sin requerir conexión a redes Wi-Fi.
  • Mensaje emergente: La notificación aparecerá de inmediatamente en una ventana emergente en pantalla y no se podrá desactivar.

¿A partir de cuándo comenzarán a llegar los avisos?

La nueva implementación que ayudará a tomar medidas ante riesgos arrancará formalmente durante el último trimestre de este año.

La entrada en función dependerá del tiempo en que las compañías de telefonía móvil concluyan las adecuaciones técnicas requeridas en sus redes para garantizar el envío masivo de la señal.

Tags relacionados
Sismo Desastres naturales