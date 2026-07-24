Emergencia internacional: Brote de ébola más rápido de la historia supera las mil muertes

El reciente brote de ébola en Congo y Uganda sigue dejando víctimas mortales, pues este miércoles 23 de julio, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reveló la actualización oficial.

De acuerdo al comunicado de la OMS, ya son más de mil muertes provocadas por ébola en la Republica Democrática del Congo de los 2 mil 473 casos confirmados por el mismo organismo.

Las provincias de Ituri y Kivu del Norte concentran la mayor cantidad de casos del brote declarado desde el 15 de mayo del presente año.

Uganda también reporta muertes por ébola

En Uganda también se han reportado casos de personas infectadas del virus Orthoebolavirus, pero nada comparado con lo que se vive en Congo.

En total, las autoridades de la Organización Mundial de la Salud registraron 20 infectados y dos muertos, cifras que no han incrementado desde el 21 de julio, pero se mantiene el periodo de vigilancia epidemiológica.

EBOLA VIRUS DEATH TOLL PASSES 1,000 IN DR CONGO



The FASTEST outbreak in history, acc to the WHO



It is unlike most previous Ebola outbreaks, the Bundibugyo virus responsible for it has NO APPROVED VACCINES OR TREATMENTS pic.twitter.com/kFRRFv1VyB — RTBreaking (@RT_Breaking) July 23, 2026

¿Qué es el ébola y cuales son sus síntomas?

La Organización Mundial de la Salud menciona que el ébola es una enfermedad causada por virus que pertenecen al género Orthoebolavirus de la familia Filoviridae, la cual es rara en seres humanos, pero suele ser mortal en las personas que la adquieren.

Los tres principales virus que ocasionan el ébola son:



Virus del Ébola (EBOV) causante de la enfermedad por el virus del Ébola (EVE).

Virus del Sudán (SUDV) causante de la enfermedad del virus del Sudán (SVD).

Virus Bundibugyo (BDBV) que causa la enfermedad por virus Bundibugyo (BVD).

El período de incubación y la aparición de los síntomas varía de 2 a 21 días, y los primeros en aparecer son fiebre, fatiga, malestar general, dolor muscular, dolor de cabeza y dolor de garganta.

En otros casos se ha reportado signos como vómitos, diarrea, dolor abdominal, sarpullido y síntomas de insuficiencia renal y hepática.

En casos graves, algunos pacientes pueden desarrollar hemorragias internas y externas, como sangre en el vómito y las heces, y sangrado nasal, gingival y vaginal.

