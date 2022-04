ONU suspende a Rusia del Consejo de Derechos Humanos

Con 93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) votó este jueves a favor de suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos por la operación militar en Ucrania.

La resolución de la ONU indicó que el consejo está gravemente preocupado por los reportes de “violaciones y abusos graves y sistemáticos de los derechos humanos y así como violaciones del derecho internacional humanitario” por parte de Rusia tras su operación militar en Ucrania.

Se necesitaba que dos tercios de la Asamblea General votaran a favor para retirar a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y se logró, por lo que Rusia dejará de formar parte.

Estados Unidos anunció que buscaría la suspensión de Rusia después de que Ucrania acusara a las tropas rusas de matar a cientos de civiles en la ciudad de Bucha .

La Asamblea General de la ONU adopta una resolución histórica en la que suspende a Rusia del Consejo de Derechos Humanos y expresa gran preocupación por la actual situación de derechos humanos y la crisis humanitaria en Ucrania. https://t.co/ieCfaDlKAh pic.twitter.com/swJXyYF5Ev — Naciones Unidas (@ONU_es) April 7, 2022

Por su parte Rusia advirtió a los países que un voto a favor de suspenderlo del Consejo de Derechos Humanos sería visto como un “gesto hostil” con consecuencias para las relaciones bilaterales.

México se abstiene de votar por suspensión de Rusia

México fue uno de los 58 países que se abstuvo de votar en la suspensión de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos.

Previo a la votación de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador, adelantó en su conferencia mañanera que México se abstendría en la votación realizada en la Asamblea General de la ONU sobre suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos del organismo multilateral.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ adelantó que México se abstendrá en la Asamblea General de la ONU de votar una resolución promovida por Estados Unidos para suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos pic.twitter.com/AIsYxpqzrA — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 7, 2022

Por lo que Juan Ramón de la Fuente, representante de México ante la ONU, indicó en su participación que está a favor del diálogo con Rusia con la finalidad de restaurar la paz en Ucrania.

“La permanencia o no de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos, no constituye un factor que la exima o que le imponga obligaciones bajo el Derecho Internacional. El punto central debe ser llevar ante la justicia a quienes resulten responsables, no suspender a un Estado de su pertenencia a un órgano subsidiario de esta Asamblea ante el cual todos los estados miembros sin excepción debemos rendir cuentas bajo las mismas reglas y conforme a los mismos criterios”.