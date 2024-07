Oposición busca frenar a Morena en su paso por el Congreso

La novela no termina y la oposición denuncia que Morena y sus aliados buscan apoderarse del Congreso de manera tramposa, al igual que buscan tener más legisladores que los obtenidos con los votos del día de la elección.

Así lo dejaron en claro las militantes del Partido Acción Nacional (PAN), Kenia López y Noemí Luna, quienes cuestionaron que la Constitución es una máxima Ley y no funciona como una fórmula para asignar diputados.

La oposición acusó al gobierno de pretender eliminar a las minorías con un fraude a la Ley que les permita a sus partidos alcanzar la mayoría calificada para modificar la Constitución.

“Nosotros no vamos a aceptar que, desde gobernación, por cierto, al viejo estilo de Bartlett, definan cuántos diputados tenemos (...) se quieren robar en la mesa lo que no ganaron en las urnas. no es posible que regresemos al siglo pasado (...) es infame, es inmoral”, dejaron en claro.

Datos en Palacio Nacional no son ciertos, asegura bloque opositor

A esto se suma que el bloque opositor argumenta que los datos que se dicen en Palacio Nacional no son ciertos, principalmente con las alianzas.

“Cuál es el % de morena, pt y verde; 54 % de los votos, no sacaron lo que saco la señora presidenta, ellos nada más sacaron el 54 (...) con ese 54 quieren llevarlo hasta el 75, con varios trucos, diciendo que algunos que ganaron no ganaron por morena, ganaron por el PT y por el verde (...) de ahí les rasca a los diputados que le tocarían a la oposición, incluyendo MC (...) es un atraco, es en contra del espíritu de la constitución”, sentenció.

Oposición advierte “sacará a Morena”

De igual forma, agregaron que trabajarán por sacar del juego a Morena para que no dominen el Congreso.

“Eso se llama sobrerrepresentación y excede el 8%, que es el único limitado en la ley, permitido en la ley. así es que por supuesto que vamos a combatir la sobrerrepresentación en todas sus instancias y tenemos mucha fe en que vamos a ganar”, sentenciaron.