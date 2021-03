OSCAR 2021: “Mank”, de David Fincher, lidera las nominaciones

Como cada año, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos dio a conocer la lista completa de los nominados a los Premios Oscar 2021 y Nick Jonas y Priyanka Chopra fueron los encargados de dar a conocer a quienes competirán por una estatuilla este año.

La cinta “Mank”, del cineasta David Fincher, lideró hoy con 10 candidaturas las nominaciones de los Óscar, anunció la Academia de Hollywood. La Academia premian lo mejor del cine a lo largo de un año en 24 categorías que fueron dadas a conocer esta mañana.

Aquí te presentamos la lista completa de todos los nominados:

Mejor película

El padre

Judas y el mesías negro

Mank

Minari

Nomadland

Una joven promesa

Sound of Metal

El juicio de los 7 de Chicago

Mejor director

Thomas Vinterberg, por Otra ronda

David Fincher, por El juicio de los 7 de Chicago

Lee Isaac Chung, por Minari

Chloé Zhao, por Nomadland

Emerald Fennell, por Una joven prometedora

Mejor actor principal

Riz Ahmed, por Sound of Metal

Chadwick Boseman, por La madre del blues

Anthony Hopkins, por El padre

Gary Oldman, por Mank

Steven Yeun, por Minari

Mejor actriz principal

Viola Davis, por La madre del blues

Andra Day, por The United States vs Billie Holiday

Vanessa Kirby, por Fragmentos de una mujer

Frances McDormand, por Nomadland

Carey Mulligan, por Hermosa venganza

Mejor actor de reparto

Sacha Baron Cohen, por El juicio de los 7 de chicago

Daniel Kaluuya, por Judas y el mesías negro

Leslie Odom, Jr, por Una noche en Miami

Paul Raci, por Sound of metal

Lakeith Stanfield, por Judas y el mesías negro

Mejor actriz de reparto

Maria Bakalova, por Borat 2

Glenn Close, por Elegía rural

Olivia Colman, por El padre

Yuh-Jung Young, Minari



Mejor película internacional

Otra ronda

Better Days

Collective

The Man Who Sold His Skin

Quo vadis, Aida?



Mejor guión original

Judas y el mesías negro

Minari

Una joven prometedora

The Sound of Metal

El juicio de los 7 de Chicago

Mejor guión adaptado

Borat 2

El Padre

Una noche en Miami

Tigre blanco



Mejor largometraje documental

Collective

Crip Camp

El agente topo

Mi maestro el pulpo



Mejor largometraje de animación

Onward

Over the moon

A shaun the sheep movie: farmaggedon

Soul

Wolfwalkers

Mejor diseño de producción

El Padre

La madre del blues

Mank

Noticias del gran mundo

Tenet

Mejor diseño de vestuario

Alexandra Byrne, por Ema

Ann Roth, por La madre del blues

Trish Summerville, por Mank

Bina Daigeler, por Mulán

Massimo Cantini Parrini, por Pinocho



Mejor sonido

Greyhound: Enemigos bajo el mar

Mank

Noticias del gran mundo

Soul

Sound of metal

Mejor fotografía

El juicio de los 7 de Chicago

Sound of metal

Una joven prometedora

El Padre

Judas y el mesías negro

Mank

Minari

Nomadland

Mejor banda sonora

Da 5 Bloods

Mank

Minari

Noticias del gran mundo



Mejor canción

Judas y el mesías negro

El juicio de los 7 de Chicago

Eurovisión

The life ahead

Una noche en Miami



Mejor montaje

El Padre

Nomadland

Una joven prometedora

Sound of metal

El juicio de los 7 de Chicago



Mejor corto de animación

Burrow

Genius Loci

Si algo me pasa te amo

Opera

Yes-people



Mejor corto documental

Colette

A concerto is a conversation

Do not split

Hunger Ward

A love song for Latasha

¿Cuándo se entregan los premios Oscar?

Los Oscar de la pandemia fueron retrasados dos meses para intentar evitar en parte el impacto del Covid-19 y se celebrarán el 25 de abril, cuando el 28 de febrero era la fecha original.

La Academia anunció que la gala, cuyo formato todavía es un misterio por las restricciones del coronavirus, se celebrará desde el Dolby Theatre de Los Ángeles, el hogar habitual de los Oscar; y desde Union Station, la estación central de la ciudad californiana y una novedad en esta ocasión.