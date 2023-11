Oso causa miedo al acercarse a tienda de conveniencia; se entretiene comiendo tortillas

Un oso intentó meterse a una tienda de conveniencia en el municipio de Arteaga, Coahuila; el momento quedó grabado por varios habitantes cuando se acostó en el estacionamiento del lugar a comer unas tortillas.

Después de unas horas, la Policía ambiental y autoridades de Medio Ambiente de la localidad llevaron al animal a una zona segura.

Los vecinos de la zona indicaron que no es la primera vez que osos se dejan ver en el municipio de Arteaga, pero cada vez se acercan más a la zona urbana.

Este hecho ocurrió la tarde de este jueves 9 de noviembre cuando el oso de gran tamaño quería meterse a una tienda de conveniencia ubicada en la cabecera municipal de Arteaga justo a un costado de Ciudad Universitaria.

Las personas que estaban en la zona hicieron el reporte a Protección Civil y grabaron cuando el oso llegó hasta la gasolinera y en el estacionamiento de la tienda de conveniencia, se acostó a comerse unas tortillas que se había encontrado.

Oso tenía chip rastreador

Según los testigos, les han dicho que “los compañeros que Secretaría del Medio Ambiente había dicho que no pueden hacerse cargo o que no sé quien tantos tienen que pedir permiso y el oso se está muriendo de hambre porque está come y come tortillas, entonces estamos todos viendo al oso y lo que estoy temiendo es que se va a ir porque se va a poner nervioso de ver tanto reportero y tantas personas al rededor y eso sí es peligroso para el”

El oso incluso en su oreja traia el chip que se usa para poder rastrearlo.

Pasaron un par de horas para que llegara la Policía Ambiental y autoridades de Medio Ambiente y pudieran llevarlo a una zona segura.

“Están comentando que ya se le ha indicado a algunas autoridades y que no quieren venir a hacerse cargo de este oso que es muy usual que ande por aquí por el campus Arteaga y de hecho pues trae su marcaje aquí en la oreja”, relató un testigo.

No es la primera vez que osos se dejan ver en Arteaga, Coahuila pero cada vez están más cerca de la zona urbana incluso en las tiendas de conveniencia buscando alimentarse.