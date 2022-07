Niño de 2 años busca a su oso perdido, colocan carteles en postes

Toluca, Estado de México.- El curioso cartel de un oso de peluche perdido le ha dado la vuelta a las redes. Ha sido colocado en decenas de postes en Toluca para que regrese a las manos de su dueño de dos años.

En la ficha describen al oso de peluche de color beige; patitas, orejas y nariz de color café oscuro, ojos negros y 15 centímetros de altura.

“Es muy importante por que es un juguete de apego de mi hijo por eso para nosotros es tan importante encontrarlo. Decidimos el día miércoles por la mañana empezar a pegar carteles justamente tratando de encontrar este osito por que así fue como se lo prometimos a nuestro hijo que lo íbamos ayudar a encontrar a su amigo por que para él no es sólo un oso es su amigo con el que va a todos lados”, explica la mamá del pequeño que perdió su oso.

Se extravió en la calle 20 de Noviembre de la comunidad de San Mateo Oxtotitlan municipio de Toluca.

“Se ha de haber perdido seguramente en este tramo por que aquí es donde todos los días mi hijo me trae a buscarlo y empieza a hacer el sonidito, mi hijo todavía no habla pero empieza a hacer el sonido de aaaaah, entonces eso para mi como mamá me indica que sobre esta calle fue donde lo perdió", continúa la madre del pequeño.

Es el regalo de una mamá a su pequeño al nacer y ha representado por dos años un objeto material de apego. “Mi hijo nace en pico de pandemia ya sabes todo nos cerraron entonces como buena mamá dices pues quiero recibir a mi hijo con algo muy bonito entonces recordé que es ese momento había comprado ese osito y fue cuando lo saque del closet se lo entregue a mi hijo y le dije aquí esta tu osito va a ser tu mejor amigo, te va a cuidar y tu lo vas a cuidar por mucho muchos años”

En locales, postes de luz, paredes han pegado carteles para su búsqueda.