Paciente cero de Covid19, fue un vendedor del mercado de Wuhan

Aún con las investigaciones efectuadas sobre el origen de la pandemia provocada por la Covid19, hay muchas preguntas que continúan sin ser respondidas. Hasta ahora nadie sabe a ciencia cierta de dónde salió el virus que paralizó la vida en el planeta, incluyendo el origen del paciente cero.

Michael Worobey, un científico de la Universidad de Arizona que reconstruyó los principales eventos ocurridos en China entre diciembre del año 2019 y enero del 2020, obtuvo una línea de tiempo que ubica los primeros casos de Covid19 en el ahora famoso mercado de animales vivos de la ciudad de Wuhan.

Conforme a sus datos, resulta errada la cronología efectuada en la investigación de la Organización Mundial de la Salud, esto porque en el más reciente análisis, se señala que el primer paciente conocido que se enfermó de coronavirus, fue un vendedor del ahora mundialmente conocido mercado de Wuhan, y no de una persona que vivía lejos del lugar, como originalmente se había señalado.

I also pinpoint the home location of patient with the earliest lineage A SARS-CoV-2 genome. It is just south of Huanan Market, and the family shopped just north.



The next earliest lineage A genome comes from a patient who had stayed at a hotel near Huanan just prior symptoms — Michael Worobey (@MichaelWorobey) November 18, 2021

Michael Worobey, es un experto en rastrear la evolución del SARS-Cov-2, virus causante de la Covid19, y tras su investigación encontró enormes diferencias con la investigación de la OMS. Él revisó los datos publicados en revistas científicas, además de que estudió entrevistas que los medios de comunicación efectuaron respecto las primeras infecciones documentadas en Wuhan.

Worobey no tiene la menor duda sobre que la pandemia de Covid19 comenzó en Wuhan, una ciudad de once millones de habitantes, donde la mitad de los primeros casos se encuentran relacionados con el marcado de animales, un lugar del tamaño de un campo de fútbol.

Michael Worobey, científico de la Universidad de Arizona:

Con este patrón, es muy difícil explicar que el brote no comenzó en el mercado de animales vivos.

Also: Cases that had no epidemiological link to the market (didn’t work there or visit) nonetheless are concentrated heavily around the market. This is a clear signature that community transmission started at or very near the market, and only later spread widely around Wuhan. pic.twitter.com/Ulp8B3FfW7 — Michael Worobey (@MichaelWorobey) November 18, 2021

Científico reaviva debate sobre el origen Covid-19 cuya pandemia paralizó al planeta

Aún con todas las investigaciones efectuadas, incluida la del artículo publicado en la prestigiosa revista Science, el debate sobre ¿dónde se originó el virus?, ¿si tiene un origen animal? o si ¿fue un accidente de laboratorio?, sigue causando polémica a dos años después del origen de la pandemia por Covid19.

Worobey asegura que los primeros casos de Covid19, se asociaron con el mercado de Wunan, hecho que sugiere que la propagación zoonótica en el mercado de animales vivos fue la fuente probable del coronavirus y agrega que la mayoría de los primeros casos sintomáticos estaban relacionados con el mercado, especialmente con la sección occidental donde mantenían animales en jaulas entre las que se encontraban algunas civetas, animales susceptibles a transmitir coronavirus.

At the very least, it's noteworthy that the director of the Chinese CDC publicly stated "At first, we assumed the seafood market might have the virus, but now the market is more like a victim. The novel coronavirus had existed long before." https://t.co/4EwY5cHY0a — student1943 (@student1943) November 18, 2021

Civeta común de las palmeras

La civeta de las palmeras común, conocida como musang en tagalo, es una especie de mamífero carnívoro de la familia Viverridae que se distribuye ampliamente por la India, el sur de China e Indochina.

Aun así, ningún mamífero vivo que se logró recolectar del mercado de Wuhan, ha sido examinado para detectar virus relacionados con Covid19.

Reaparece en la India la Civeta de Malabar, un animal que se creía extinto; sus últimos avistamientos eran de fines de los años 80's. pic.twitter.com/w0uqXCIcaI — AnimalParaíso (@AnimalParaiso) April 10, 2020

Michael Worobey señala a un vendedor del mercado de Wuhan como el paciente cero de la pandemia y que el virus, probablemente, infectó a alguien más, antes de contagiar al proveedor de animales para posteriormente extenderse por el mercado de la ciudad de Wuhan.

Conforme a estudios en cambios en el genoma del SARS-COV-2, sugieren que la primera infección ocurrió aproximadamente a mediados del mes de noviembre de 2019, semanas antes de que ese proveedor se enfermara.